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Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:40
2026-11-12T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Помощник президента РФ отметил, что Россия и США условились начать контакты по организации гуманитарной миссии в Константиновке. И эта миссия покажет, под чьим контролем находится город.Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поведение Владимира Зеленского и его "приветы" Трампу.На переговорах отмечалось, что в Киеве не хотят завершать войну, так как придется объявлять о выборах и киевский режим потеряет власть, подчеркнул помощник президента РФ.По его словам, разговор президента России Владимира Путина со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным."Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы", - сказал Ушаков в ходе брифинга.Представители США прилетели в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – МединскийКогда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеЧем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
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новости, переговоры, юрий ушаков, россия, украина, сша
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров - Ушаков
19:40 12.11.2026 (обновлено: 20:05 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече", — заявил он телеканалу CNN по итогам встречи спецпосланников Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Помощник президента РФ отметил, что Россия и США условились начать контакты по организации гуманитарной миссии в Константиновке. И эта миссия покажет, под чьим контролем находится город.
"Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых "серых зонах". И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится Константиновка, а не на украинских картах ", - сказал Ушаков журналистам.
Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поведение Владимира Зеленского и его "приветы" Трампу.
"В ходе переговоров сегодня обсуждалось и поведение главы киевского режима, "дружеские приветы" в кавычках, которые он публично адресует президенту США", - сказал Ушаков журналистам.
На переговорах отмечалось, что в Киеве не хотят завершать войну, так как придется объявлять о выборах и киевский режим потеряет власть, подчеркнул помощник президента РФ.
По его словам, разговор президента России Владимира Путина со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.
"Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы", - сказал Ушаков в ходе брифинга.
Представители США прилетели в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
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