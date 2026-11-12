https://crimea.ria.ru/20261112/rossiya-i-ssha-uslovilis-o-prodolzhenii-trekhstoronnikh-peregovorov-1161016457.html

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров

Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T19:40

2026-11-12T19:40

2026-11-12T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Помощник президента РФ отметил, что Россия и США условились начать контакты по организации гуманитарной миссии в Константиновке. И эта миссия покажет, под чьим контролем находится город.Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поведение Владимира Зеленского и его "приветы" Трампу.На переговорах отмечалось, что в Киеве не хотят завершать войну, так как придется объявлять о выборах и киевский режим потеряет власть, подчеркнул помощник президента РФ.По его словам, разговор президента России Владимира Путина со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным."Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы", - сказал Ушаков в ходе брифинга.Представители США прилетели в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – МединскийКогда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеЧем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, переговоры, юрий ушаков, россия, украина, сша