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России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:29
2026-11-12T16:29
2026-11-12T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Путин добавил, что вопросы территорий в украинском конфликте понимаются по-разному с обеих сторон. При этом сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет, подчеркнул президент РФ.Путин отметил, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров стала архитектура европейской безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
России нужен вечный мир на Украине – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
"Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир", - заявил российский лидер.
Путин добавил, что вопросы территорий в украинском конфликте понимаются по-разному с обеих сторон. При этом сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет, подчеркнул президент РФ.
Путин отметил, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.
Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров стала архитектура европейской безопасности.
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