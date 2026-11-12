Рейтинг@Mail.ru
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/rossii-khotelos-by-vechnogo-mira-na-ukraine--putin-1161008609.html
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:29
2026-11-12T16:29
владимир путин (политик)
россия
украина
политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Путин добавил, что вопросы территорий в украинском конфликте понимаются по-разному с обеих сторон. При этом сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет, подчеркнул президент РФ.Путин отметил, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров стала архитектура европейской безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae650167b73a9a3e327e0dfb4e81905e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости
России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин

России нужен вечный мир на Украине – Путин

16:29 12.11.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРоссийские бойцы
Российские бойцы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
"Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир", - заявил российский лидер.
Путин добавил, что вопросы территорий в украинском конфликте понимаются по-разному с обеих сторон. При этом сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет, подчеркнул президент РФ.
Путин отметил, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.
Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров стала архитектура европейской безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы
18:04В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги
18:01Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились
17:56Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
17:45В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
17:39Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября
17:27Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли
17:13"Артист – это натура" – к 95-летию великой Татьяны Конюховой
16:57Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон
16:47Новости Севастополя: власти пригрозили ограничить отпуск бензина
16:34Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной
16:29России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
16:18Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва
16:05Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
15:54В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера
15:47Уиткофф назвал договоренность РФ и Украины об обмене пленными прогрессом
15:40Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин
15:36На Украине ужесточили условия для брони от мобилизации
15:35Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
15:24Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
Лента новостейМолния