https://crimea.ria.ru/20261112/rossii-khotelos-by-vechnogo-mira-na-ukraine--putin-1161008609.html

России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин

России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026

России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин

России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T16:29

2026-11-12T16:29

2026-11-12T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Путин добавил, что вопросы территорий в украинском конфликте понимаются по-разному с обеих сторон. При этом сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет, подчеркнул президент РФ.Путин отметил, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы.Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров стала архитектура европейской безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, политика, новости