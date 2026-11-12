https://crimea.ria.ru/20261112/rastrata-imuschestva-sevastopolgaza-na-34-mln-rubley-prigovor-suda-1160997181.html
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей,... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:36
2026-11-12T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей, заявили в прокуратуре Севастополя."Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины… Установлено, что осужденный осуществлял фактическое руководство ПАО "Севастопольгаз", - говорится в сообщении.По указанию злоумышленника в мае 2023 года врио гендиректора предприятия заключил договор о покупке объекта по завышенной стоимости у фирмы, подконтрольной сыну осужденного. Приобретенное имущество не использовалось. Позже по указанию осужденного должностные лица "Севастопольгаза" заключали с сестрой его жены договоры субаренды помещения, площадь которого была завышена. А в период с декабря 2023 года по август 2024 года по указанию осужденного связанным с ним лицам предприятие продало свою технику по заниженной стоимости.Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении двух бывших должностных лиц предприятия.До этого сообщалось, что бывший директор "Севастопольгаза" осужден за три преступления, которые совершал в течение трех лет, в общей сложности украв из бюджета предприятия 16,7 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели делоЭкс-директор госкомпании в Севастополе пойман на обмане подрядчиковДиректор "Севастопольгаза" сядет на пять лет за тройное преступление
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Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил 5 лет колонии за растрату имущества на 34 млн
12:36 12.11.2026 (обновлено: 12:41 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей, заявили в прокуратуре Севастополя.
"Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины… Установлено, что осужденный осуществлял фактическое руководство ПАО "Севастопольгаз", - говорится в сообщении.
По указанию злоумышленника в мае 2023 года врио гендиректора предприятия заключил договор о покупке объекта по завышенной стоимости у фирмы, подконтрольной сыну осужденного. Приобретенное имущество не использовалось. Позже по указанию осужденного должностные лица "Севастопольгаза" заключали с сестрой его жены договоры субаренды помещения, площадь которого была завышена. А в период с декабря 2023 года по август 2024 года по указанию осужденного связанным с ним лицам предприятие продало свою технику по заниженной стоимости.
Мужчина признан виновным в организации совершения растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в организации злоупотребления полномочиями. Обвиненного приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении двух бывших должностных лиц предприятия.
До этого сообщалось, что бывший директор "Севастопольгаза" осужден
за три преступления, которые совершал в течение трех лет, в общей сложности украв из бюджета предприятия 16,7 миллионов рублей.
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