https://crimea.ria.ru/20261112/rastrata-imuschestva-sevastopolgaza-na-34-mln-rubley-prigovor-suda-1160997181.html

Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн

Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей,... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:36

2026-11-12T12:36

2026-11-12T12:41

севастопольгаз

севастополь

прокуратура города севастополя

новости севастополя

закон и право

приговор

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей, заявили в прокуратуре Севастополя."Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины… Установлено, что осужденный осуществлял фактическое руководство ПАО "Севастопольгаз", - говорится в сообщении.По указанию злоумышленника в мае 2023 года врио гендиректора предприятия заключил договор о покупке объекта по завышенной стоимости у фирмы, подконтрольной сыну осужденного. Приобретенное имущество не использовалось. Позже по указанию осужденного должностные лица "Севастопольгаза" заключали с сестрой его жены договоры субаренды помещения, площадь которого была завышена. А в период с декабря 2023 года по август 2024 года по указанию осужденного связанным с ним лицам предприятие продало свою технику по заниженной стоимости.Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении двух бывших должностных лиц предприятия.До этого сообщалось, что бывший директор "Севастопольгаза" осужден за три преступления, которые совершал в течение трех лет, в общей сложности украв из бюджета предприятия 16,7 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели делоЭкс-директор госкомпании в Севастополе пойман на обмане подрядчиковДиректор "Севастопольгаза" сядет на пять лет за тройное преступление

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастопольгаз, севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, закон и право, приговор