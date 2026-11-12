Рейтинг@Mail.ru
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/rastrata-imuschestva-sevastopolgaza-na-34-mln-rubley-prigovor-suda-1160997181.html
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей,... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:36
2026-11-12T12:41
севастопольгаз
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
закон и право
приговор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей, заявили в прокуратуре Севастополя."Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины… Установлено, что осужденный осуществлял фактическое руководство ПАО "Севастопольгаз", - говорится в сообщении.По указанию злоумышленника в мае 2023 года врио гендиректора предприятия заключил договор о покупке объекта по завышенной стоимости у фирмы, подконтрольной сыну осужденного. Приобретенное имущество не использовалось. Позже по указанию осужденного должностные лица "Севастопольгаза" заключали с сестрой его жены договоры субаренды помещения, площадь которого была завышена. А в период с декабря 2023 года по август 2024 года по указанию осужденного связанным с ним лицам предприятие продало свою технику по заниженной стоимости.Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении двух бывших должностных лиц предприятия.До этого сообщалось, что бывший директор "Севастопольгаза" осужден за три преступления, которые совершал в течение трех лет, в общей сложности украв из бюджета предприятия 16,7 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели делоЭкс-директор госкомпании в Севастополе пойман на обмане подрядчиковДиректор "Севастопольгаза" сядет на пять лет за тройное преступление
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастопольгаз, севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, закон и право, приговор
Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн

Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил 5 лет колонии за растрату имущества на 34 млн

12:36 12.11.2026 (обновлено: 12:41 12.11.2026)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о совершении растраты имущества ПАО "Севастопольгаз". Предприятию причинен ущерб почти на 34 миллиона рублей, заявили в прокуратуре Севастополя.
"Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины… Установлено, что осужденный осуществлял фактическое руководство ПАО "Севастопольгаз", - говорится в сообщении.
По указанию злоумышленника в мае 2023 года врио гендиректора предприятия заключил договор о покупке объекта по завышенной стоимости у фирмы, подконтрольной сыну осужденного. Приобретенное имущество не использовалось. Позже по указанию осужденного должностные лица "Севастопольгаза" заключали с сестрой его жены договоры субаренды помещения, площадь которого была завышена. А в период с декабря 2023 года по август 2024 года по указанию осужденного связанным с ним лицам предприятие продало свою технику по заниженной стоимости.
Мужчина признан виновным в организации совершения растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в организации злоупотребления полномочиями. Обвиненного приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении двух бывших должностных лиц предприятия.
До этого сообщалось, что бывший директор "Севастопольгаза" осужден за три преступления, которые совершал в течение трех лет, в общей сложности украв из бюджета предприятия 16,7 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело
Экс-директор госкомпании в Севастополе пойман на обмане подрядчиков
Директор "Севастопольгаза" сядет на пять лет за тройное преступление
 
СевастопольгазСевастопольПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяЗакон и правоПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:24Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
15:17Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
14:55"Выбора у нас нет": Набиуллина объяснила высокую ключевую ставку
14:45Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
14:32Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург
14:20Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики России
14:07В России рынок защиты от дронов в 2026 году составит 56 миллиардов рублей
13:55Рост ВВП России по итогам года ожидается в пределах 1%
13:45Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление
13:31В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО
13:18Зеленский снова пожаловался на ограничения в работе систем Starshield для ВСУ
13:07На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
12:52ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ
12:43В Крыму вводят режим повышенной готовности из-за сильного шторма
12:36Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млн
12:30Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ
12:22Ситуация на Крымском мосту - выросла очередь со стороны Керчи
12:14В Крыму аграрный сектор до конца года освоит 1,5 миллиардов рублей
12:10ВТБ: сбережения россиян с начала года выросли до 67,6 трлн рублей
12:00Сильный шторм надвигается на Крым: порывы ветра достигнут 28 м/с
Лента новостейМолния