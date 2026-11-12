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Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. Ранее... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T22:00
2026-11-12T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. Ранее ракетную угрозу объявляли с 18.57 до 19.18.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга

Ракетная опасность снова объявлена в Крыму

22:00 12.11.2026 (обновлено: 22:02 12.11.2026)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. Ранее ракетную угрозу объявляли с 18.57 до 19.18.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сообщает ведомство в официальном канале в МАКС.
Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Заголовок открываемого материала
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22:35Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби
22:19Крымский мост сейчас - движение возобновили
22:10Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
22:08В Крыму сняли угрозу ракетной опасности
22:04Крымский мост закрыт
22:00Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
21:54В Севастополе снова включили сирены - объявлена воздушная тревога
21:4517 крымских педагогов победили в проекте Знание.Наставники
21:34Семьи Херсонщины стали чаще тратить маткапитал на образование детей
21:20В Крыму суд взыскал 2,8 млн рублей долга по арендной плате
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