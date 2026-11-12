https://crimea.ria.ru/20261112/raketnaya-opasnost-v-krymu-obyavlena-vo-vtoroy-raz-za-vecher-chetverga-1161018934.html
Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. Ранее... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T22:00
2026-11-12T22:00
2026-11-12T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. Ранее ракетную угрозу объявляли с 18.57 до 19.18.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ракетная опасность в Крыму объявлена во второй раз за вечер четверга
Ракетная опасность снова объявлена в Крыму
22:00 12.11.2026 (обновлено: 22:02 12.11.2026)