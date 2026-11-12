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Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября
Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября
Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:21
2026-11-12T08:21
2026-11-12T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Ориентировочно до 12:00 ограничена подача воды в микрорайоне Ак-Мечеть в Симферополе.Из-за аварии на "Крымэнерго" ограничено водоснабжение в Судаке, селах Морское, Веселое, Дачное, а также в поселке Новый Свет.До конца суток без водоснабжения останутся более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Заявляется, что будет организован подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября
Ряд городов и сел Крыма остались без воды 12 ноября из-за работ на сетях
08:21 12.11.2026 (обновлено: 08:25 12.11.2026)