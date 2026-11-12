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Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября
Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября
Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:21
2026-11-12T08:25
новости крыма
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
судак
феодосия
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Ориентировочно до 12:00 ограничена подача воды в микрорайоне Ак-Мечеть в Симферополе.Из-за аварии на "Крымэнерго" ограничено водоснабжение в Судаке, селах Морское, Веселое, Дачное, а также в поселке Новый Свет.До конца суток без водоснабжения останутся более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Заявляется, что будет организован подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, судак, феодосия, отключение воды
Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября

Ряд городов и сел Крыма остались без воды 12 ноября из-за работ на сетях

08:21 12.11.2026 (обновлено: 08:25 12.11.2026)
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей
Реконструкция разводящих сетей - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"12 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.
Ориентировочно до 12:00 ограничена подача воды в микрорайоне Ак-Мечеть в Симферополе.
Из-за аварии на "Крымэнерго" ограничено водоснабжение в Судаке, селах Морское, Веселое, Дачное, а также в поселке Новый Свет.
До конца суток без водоснабжения останутся более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Заявляется, что будет организован подвоз воды.
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