https://crimea.ria.ru/20261112/raboty-na-setyakh-gde-v-krymu-otklyuchili-vodu-12-noyabrya-1160987152.html

Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября

Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Работы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноября

Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T08:21

2026-11-12T08:21

2026-11-12T08:25

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отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма в четверг, 12 ноября, останется без воды, будут проводится работы на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Ориентировочно до 12:00 ограничена подача воды в микрорайоне Ак-Мечеть в Симферополе.Из-за аварии на "Крымэнерго" ограничено водоснабжение в Судаке, селах Морское, Веселое, Дачное, а также в поселке Новый Свет.До конца суток без водоснабжения останутся более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Заявляется, что будет организован подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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