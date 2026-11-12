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ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ
ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:52
2026-11-12T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены объекты военных аэродромов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах, уточнили в Минобороны.Всего с начала проведения СВО уничтожены 674 украинских самолета, 284 вертолета, 285 458 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 615 танков и другие виды техники и вооружения.Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночьНочью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружиемДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении
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россия, пво, атаки всу, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ за сутки – Минобороны

12:52 12.11.2026
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 407 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сводке.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены объекты военных аэродромов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах, уточнили в Минобороны.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 674 украинских самолета, 284 вертолета, 285 458 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 615 танков и другие виды техники и вооружения.
Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.
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РоссияПВОАтаки ВСУНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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