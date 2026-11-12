https://crimea.ria.ru/20261112/pvo-sbila-tri-upravlyaemye-aviabomby-i-407-dronov-vsu-1160997023.html

ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ

ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2026

ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 407 дронов ВСУ

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:52

2026-11-12T12:52

2026-11-12T12:52

россия

пво

атаки всу

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_0:0:1282:722_1920x0_80_0_0_9a17f64beb1a31ba915b1e24c7120525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены объекты военных аэродромов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах, уточнили в Минобороны.Всего с начала проведения СВО уничтожены 674 украинских самолета, 284 вертолета, 285 458 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 615 танков и другие виды техники и вооружения.Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночьНочью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружиемДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пво, атаки всу, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф