https://crimea.ria.ru/20261112/putin-predlozhil-organizovat-gumanitarnuyu-missiyu-v-konstantinovke-1161004949.html
Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками. Об этом он... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:35
2026-11-12T15:35
2026-11-12T16:12
владимир путин (политик)
переговоры
новости сво
гуманитарная миссия в алешках
стивен уиткофф
джаред кушнер
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Опыт сотрудничества с Украиной во время аналогичной миссии в херсонских Алешках российский лидер назвал положительным. Он передал благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь в ее организации.Работу над организацией миссии Путин предложил поручить российскому уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой и украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.По словам Путина, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Для разминирования территории к населенного пункта российским военным нужно пять суток, добавил президент. Если же украинцы утверждают, что город контролируют они, то пусть обеспечат безопасность со своей стороны, сказал глава государства.Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. На встрече с российской стороны присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), переговоры, новости сво, гуманитарная миссия в алешках, стивен уиткофф, джаред кушнер, донецкая народная республика (днр)
Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с Алешками
15:35 12.11.2026 (обновлено: 16:12 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике по аналогии с Алешками. Об этом он заявил на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
"В Донбассе есть такой населенный пункт — Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской", — сказал он.
Опыт сотрудничества с Украиной во время аналогичной миссии в херсонских Алешках российский лидер назвал положительным. Он передал благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь в ее организации.
Работу над организацией миссии Путин предложил поручить российскому уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой и украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
По словам Путина, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Для разминирования территории к населенного пункта российским военным нужно пять суток, добавил президент.
Если же украинцы утверждают, что город контролируют они, то пусть обеспечат безопасность со своей стороны, сказал глава государства.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. На встрече с российской стороны присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность. В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.