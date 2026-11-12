https://crimea.ria.ru/20261112/putin-poruchil-razrabotat-programmu-razvitiya-sistem-nakopleniya-elektroenergii-1161016675.html

Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии

Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T19:49

2026-11-12T19:49

2026-11-12T19:53

владимир путин (политик)

россия

правительство россии

энергоресурсы

электроэнергия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.При этом в Кабмине должны предусмотреть баланс производства и использования аккумуляторов, аккумуляторных батарей и систем накопления электричества. Также в списке поручений – расширение использования источников бесперебойного питания, оснащенных аккумуляторными батареями российского производства, в центрах обработки данных.Данные поручения правительству необходимо выполнить до 1 марта 2027 года.Вместе с тем, до 31 марта поручено создать условия для разработки и внедрения российскими компаниями новых технологий в сфере аккумуляторов.До 1 февраля 2027 года правительству совместно с "Росатомом" необходимо подготовить дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и накопителей энергии в России.Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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владимир путин (политик), россия, правительство россии, энергоресурсы, электроэнергия, новости