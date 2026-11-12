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Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии
Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:49
2026-11-12T19:49
2026-11-12T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.При этом в Кабмине должны предусмотреть баланс производства и использования аккумуляторов, аккумуляторных батарей и систем накопления электричества. Также в списке поручений – расширение использования источников бесперебойного питания, оснащенных аккумуляторными батареями российского производства, в центрах обработки данных.Данные поручения правительству необходимо выполнить до 1 марта 2027 года.Вместе с тем, до 31 марта поручено создать условия для разработки и внедрения российскими компаниями новых технологий в сфере аккумуляторов.До 1 февраля 2027 года правительству совместно с "Росатомом" необходимо подготовить дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и накопителей энергии в России.Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, правительство россии, энергоресурсы, электроэнергия, новости
Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии
Путин утвердил поручения по развитию систем накопления электрической энергии в России
19:49 12.11.2026 (обновлено: 19:53 12.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций и утвердить комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в Российской Федерации на период до 2042 года", - говорится в сообщении.
При этом в Кабмине должны предусмотреть баланс производства и использования аккумуляторов, аккумуляторных батарей и систем накопления электричества. Также в списке поручений – расширение использования источников бесперебойного питания, оснащенных аккумуляторными батареями российского производства, в центрах обработки данных.
Правительству необходимо предусмотреть расширение использования систем накопления электрической энергии (в первую очередь российского производства) в электроснабжении потребителей для снижения совокупных затрат на электроснабжение. Также важно проработать возможность использования систем накопления электрической энергии в многоквартирных домах и индивидуальных домохозяйствах.
Данные поручения правительству необходимо выполнить до 1 марта 2027 года.
Вместе с тем, до 31 марта поручено создать условия для разработки и внедрения российскими компаниями новых технологий в сфере аккумуляторов.
До 1 февраля 2027 года правительству совместно с "Росатомом" необходимо подготовить дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и накопителей энергии в России.
Ранее Владимир Путин утвердил
перечень поручений по программе социальной газификации.
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