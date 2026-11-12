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Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби

Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби

В четверг Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по итогам переговоров в Абу-Даби. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T22:35

2026-11-12T22:35

2026-11-12T22:35

совет безопасности россии

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по итогам переговоров в Абу-Даби.Президент пригласил переговорную группу, которая представляла Россию в Абу-Даби. Первым докладчиком выступил глава делегации Владимир Мединский.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.В четверг состоялись переговоры президента с Уиткоффом и Кушнером. Они продлились примерно 2,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным. Путин в ходе встречи с предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности россии , россия, владимир путин (политик), новости