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Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной
Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной
Для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:34
2026-11-12T16:34
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
джаред кушнер
сша
россия
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.При этом Москва осведомлена, что украинцы пытаются активно поднимать тему "серых зон", отметил он.Президент России Владимир Путин в четвергпроводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин Мир с уступками или "война до победы": о чем говорят соцопросы на УкраинеЧем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, россия, переговоры
Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной

Для России единственной линией разграничения с Украиной остается госграница – Путин

16:34 12.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с депутатами Госдумы РФ восьмого созыва
Встреча президента Владимира Путина с депутатами Госдумы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
"Для России есть только одна линия разграничения с Украиной – линия госграницы", – сказал глава государства.
При этом Москва осведомлена, что украинцы пытаются активно поднимать тему "серых зон", отметил он.
Президент России Владимир Путин в четвергпроводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.
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Владимир Путин (политик)Стивен УиткоффДжаред КушнерСШАРоссияПереговоры
 
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