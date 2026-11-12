https://crimea.ria.ru/20261112/putin-nazval-edinstvennuyu-vozmozhnuyu-liniyu-razgranicheniy-s-ukrainoy-1161005970.html

Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной

Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной

Для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T16:34

2026-11-12T16:34

2026-11-12T16:34

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

джаред кушнер

сша

россия

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.При этом Москва осведомлена, что украинцы пытаются активно поднимать тему "серых зон", отметил он.Президент России Владимир Путин в четвергпроводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин Мир с уступками или "война до победы": о чем говорят соцопросы на УкраинеЧем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби

сша

россия

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владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, россия, переговоры