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Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:17
2026-11-12T15:19
переговоры
россия
сша
украина
новости
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
джаред кушнер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.В четверг Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. А накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Во время встречи российский лидер попросил американских переговорщиков передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины и первой леди США за помощь в организации гуманитарной миссии в Алешках. Уиткофф в свою очередь поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261111/my-priblizilis-k-miru-medinskiy-podvel-itogi-peregovorov-v-abu-dabi-1160978051.html
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переговоры, россия, сша, украина, новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

15:17 12.11.2026 (обновлено: 15:19 12.11.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
В четверг Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. А накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.
Во время встречи российский лидер попросил американских переговорщиков передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины и первой леди США за помощь в организации гуманитарной миссии в Алешках.
Уиткофф в свою очередь поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле.
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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
Вчера, 17:22
Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби
 
ПереговорыРоссияСШАУкраинаНовостиВладимир Путин (политик)Стивен УиткоффДжаред Кушнер
 
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Заголовок открываемого материала
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