https://crimea.ria.ru/20261112/putin-nachal-vstrechu-s-uitkoffom-i-kushnerom-1161003569.html
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:17
2026-11-12T15:17
2026-11-12T15:19
переговоры
россия
сша
украина
новости
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/06/1159132669_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_438edadea65bfd0cdd56bd43814ce531.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.В четверг Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. А накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Во время встречи российский лидер попросил американских переговорщиков передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины и первой леди США за помощь в организации гуманитарной миссии в Алешках. Уиткофф в свою очередь поблагодарил Путина за новую встречу в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261111/my-priblizilis-k-miru-medinskiy-podvel-itogi-peregovorov-v-abu-dabi-1160978051.html
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/06/1159132669_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dca042ca76e5f6c04e41e966dd609cb7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, россия, сша, украина, новости, владимир путин (политик), стивен уиткофф, джаред кушнер
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
15:17 12.11.2026 (обновлено: 15:19 12.11.2026)