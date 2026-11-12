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Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:27
2026-11-12T20:27
юрий ушаков
политика
внешняя политика
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
китай
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп планируют провести встречу на саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова.Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий ушаков, политика, внешняя политика, владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, китай, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), переговоры, переговоры путина и трампа, новости
Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае

Путин и Трамп планируют провести встречу на саммите АТЭС в Китае - Ушаков

20:27 12.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп планируют провести встречу на саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова.

"Естественно, в ходе планируемой встречи с ним (Трампом - ред.) на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов", - сказал Ушаков журналистам.

Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.
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Юрий УшаковПолитикаВнешняя политикаВладимир Путин (политик)РоссияДональд ТрампСШАКитайСаммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)ПереговорыПереговоры Путина и ТрампаНовости
 
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