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Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:27
2026-11-12T20:27
2026-11-12T20:27
юрий ушаков
политика
внешняя политика
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
китай
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп планируют провести встречу на саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова.Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
Путин и Трамп планируют провести встречу на саммите АТЭС в Китае - Ушаков