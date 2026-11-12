https://crimea.ria.ru/20261112/putin-i-tramp-planiruyut-vstretitsya-na-sammite-v-kitae-1161017537.html

Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае

Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае

саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T20:27

2026-11-12T20:27

2026-11-12T20:27

юрий ушаков

политика

внешняя политика

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

сша

китай

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп планируют провести встречу на саммите АТЭС, который состоится в Китае 18-19 ноября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрия Ушакова.Ранее Юрий Ушаков сообщал, что президенты России, США и Китая – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на полях предстоящего саммита АТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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