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Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
Возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара ВСУ локализовано, концентрация вредных веществ в пределах нормы, проинформировал в четверг... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:37
2026-11-12T11:37
2026-11-12T11:37
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порт усть-луга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара ВСУ локализовано, концентрация вредных веществ в пределах нормы, проинформировал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко.Пожар в Усть-Луге начался утром в среду после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порту пострадали три человека, сообщал ранее Дрозденко.Завершение работ ожидается в ближайшее время, угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет, подчеркнул Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбили вражеский беспилотник71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
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новости, ленинградская область, порт усть-луга, александр дрозденко, беспилотник (бпла, дрон), пожар, атаки всу
Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
После удара ВСУ по Усть-Луге вредные выбросы в связи с возникшим пожаром в пределах нормы