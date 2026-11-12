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Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами
Возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара ВСУ локализовано, концентрация вредных веществ в пределах нормы, проинформировал в четверг... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:37
2026-11-12T11:37
новости
ленинградская область
порт усть-луга
александр дрозденко
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара ВСУ локализовано, концентрация вредных веществ в пределах нормы, проинформировал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко.Пожар в Усть-Луге начался утром в среду после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порту пострадали три человека, сообщал ранее Дрозденко.Завершение работ ожидается в ближайшее время, угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет, подчеркнул Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбили вражеский беспилотник71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночь85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
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новости, ленинградская область, порт усть-луга, александр дрозденко, беспилотник (бпла, дрон), пожар, атаки всу
Пожар в порту Усть-Луга после удара ВСУ – что с вредными выбросами

После удара ВСУ по Усть-Луге вредные выбросы в связи с возникшим пожаром в пределах нормы

11:37 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара ВСУ локализовано, концентрация вредных веществ в пределах нормы, проинформировал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко.
Пожар в Усть-Луге начался утром в среду после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порту пострадали три человека, сообщал ранее Дрозденко.

"Силами Леноблпожспас, МЧС и предприятий порта пожар в порту Усть-Луга локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации", – написал губернатор в своем канале в МАКС.

Завершение работ ожидается в ближайшее время, угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет, подчеркнул Дрозденко.

"Передвижной лабораторией Государственного экологического надзора сделаны замеры воздуха в ближайших населенных пунктах: концентрация вредных веществ в пределах нормы, здоровью граждан ничего не угрожает", – добавил глава региона.

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