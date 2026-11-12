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Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
На территории мечети Джума-Джами в Евпатории произошло возгорание хозяйственного помещения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. На территории мечети Джума-Джами в Евпатории произошло возгорание хозяйственного помещения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.Мечеть Джума-Джами, или Хан-Джами, – соборная пятничная мечеть в Евпатории, объект культурного наследия федерального значения. Заложена по проекту османского архитектора Ходжи Синана в 1552 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, евпатория, крым, соборная мечеть, срочные новости крыма
Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
Пожар на территории мечети Джума-Джами в Крыму - что известно
20:40 12.11.2026 (обновлено: 20:45 12.11.2026)