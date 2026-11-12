https://crimea.ria.ru/20261112/polikliniki-i-bolnitsy-chto-kapitalno-otremontiruyut-v-krymu-za-dva-goda-1160987675.html

Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года

Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года

В ближайшие два года в Крыму планируется завершить капитальные ремонты не менее пяти медицинских учреждений. Речь идет о двух поликлиниках, двух лечебных и... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T08:38

2026-11-12T08:38

2026-11-12T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие два года в Крыму планируется завершить капитальные ремонты не менее пяти медицинских учреждений. Речь идет о двух поликлиниках, двух лечебных и одном хирургическом корпусах районных больниц, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.По информации Константинова, на выполнение работ в 2026 году было выделено более 706 миллионов рублей, капремонты уже начались. Работы проводятся в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее сообщалось, что новое оборудование различной направленности ежегодно поступает в медицинские учреждения Крыма. Так, недавнее поступление 95 единиц техники затронет Евпаторийскую городскую больницу, Симферопольскую городскую больницу №7 и некоторые районные учреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работыДля Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительВ новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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