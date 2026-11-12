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Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года
Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года
В ближайшие два года в Крыму планируется завершить капитальные ремонты не менее пяти медицинских учреждений. Речь идет о двух поликлиниках, двух лечебных и... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:38
2026-11-12T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие два года в Крыму планируется завершить капитальные ремонты не менее пяти медицинских учреждений. Речь идет о двух поликлиниках, двух лечебных и одном хирургическом корпусах районных больниц, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.По информации Константинова, на выполнение работ в 2026 году было выделено более 706 миллионов рублей, капремонты уже начались. Работы проводятся в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее сообщалось, что новое оборудование различной направленности ежегодно поступает в медицинские учреждения Крыма. Так, недавнее поступление 95 единиц техники затронет Евпаторийскую городскую больницу, Симферопольскую городскую больницу №7 и некоторые районные учреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работыДля Крымского онкодиспансера построят здание под линейный ускорительВ новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений
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новости крыма, реализация нацпроектов в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, владимир константинов
Поликлиники и больницы: что капитально отремонтируют в Крыму за два года

До конца 2028 года в Крыму выполнят капитальный ремонт пяти медицинских учреждений

08:38 12.11.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСПоликлиника
Поликлиника
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие два года в Крыму планируется завершить капитальные ремонты не менее пяти медицинских учреждений. Речь идет о двух поликлиниках, двух лечебных и одном хирургическом корпусах районных больниц, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.
"В 2027 году работы планируется завершить в феодосийской поликлинике и лечебном корпусе Кировской центральной районной больницы (ЦРБ). В 2028 году запланирован ввод в эксплуатацию после ремонта поликлиники в Красноперекопске, лечебного корпуса в Советской районной больнице и хирургического корпуса Белогорской ЦРБ", – сообщил председатель Госсовета РК.
По информации Константинова, на выполнение работ в 2026 году было выделено более 706 миллионов рублей, капремонты уже начались. Работы проводятся в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Несмотря на все сложности, в Крыму также продолжается установка ФАПов и амбулаторий, приобретение современного оборудования, в том числе в республиканские медучреждения", – отметил председатель Госсовета республики.
Ранее сообщалось, что новое оборудование различной направленности ежегодно поступает в медицинские учреждения Крыма. Так, недавнее поступление 95 единиц техники затронет Евпаторийскую городскую больницу, Симферопольскую городскую больницу №7 и некоторые районные учреждения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаРеализация Нацпроектов в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымВладимир Константинов
 
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