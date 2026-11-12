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Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли
Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли
В Крыму пятеро наркоторговцев уходили от полицейской погони, по пути избавились от мешков с коноплей, но все равно попались правоохранителям. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T17:27
2026-11-12T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму пятеро наркоторговцев уходили от полицейской погони, по пути избавились от мешков с коноплей, но все равно попались правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, 41-летний житель одного из сел Джанкойского района якобы обнаружил на одном из полей растущую коноплю и рассказал о находке своей 37-летней сожительнице, двум родственникам 36 и 50 лет, а также 19-летнему знакомому. На общем совете они разработали план заготовки "дурман-травы" для последующей продажи."Глубокой ночью злоумышленники выехали в поле, срезали кусты наркосодержащего растения, расфасовали сырье в семь полимерных мешков и погрузили в фургон. Груз планировалось доставить во двор к инициатору затеи, чтобы высушить каннабис, а затем разделить между всеми участниками группы", – рассказали в ведомстве.На движущуюся по ночной трассе машину обратил внимание экипаж ДПС. Водитель проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Уходя от погони, сообщники решили избавиться от улик и стали выкидывать на ходу мешки с запрещенным содержимым прямо из кузова. Затем бросили свою "Газель" в лесополосе и разбежались.Однако вскоре личности участников ночного заезда установили. Всех задержали по месту жительства 41-летнего мужчины. Выброшенные мешки тоже нашли. Экспертиза подтвердила, что в них находилось 8 кг каннабиса в пересчете на высушенное вещество. Четверо фигурантов находятся под стражей, еще один – под домашним арестом. Машина помещена на спецстоянку. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полициейПеченье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплейНа электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача
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наркотики, мвд по республике крым, новости крыма, крым
Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли

В Крыму пятеро наркодельцов "погорели" на перевозке мешков с коноплей

17:27 12.11.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму пятеро наркодельцов "погорели" на перевозке мешков с коноплей
В Крыму пятеро наркодельцов погорели на перевозке мешков с коноплей
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму пятеро наркоторговцев уходили от полицейской погони, по пути избавились от мешков с коноплей, но все равно попались правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, 41-летний житель одного из сел Джанкойского района якобы обнаружил на одном из полей растущую коноплю и рассказал о находке своей 37-летней сожительнице, двум родственникам 36 и 50 лет, а также 19-летнему знакомому. На общем совете они разработали план заготовки "дурман-травы" для последующей продажи.
"Глубокой ночью злоумышленники выехали в поле, срезали кусты наркосодержащего растения, расфасовали сырье в семь полимерных мешков и погрузили в фургон. Груз планировалось доставить во двор к инициатору затеи, чтобы высушить каннабис, а затем разделить между всеми участниками группы", – рассказали в ведомстве.
На движущуюся по ночной трассе машину обратил внимание экипаж ДПС. Водитель проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Уходя от погони, сообщники решили избавиться от улик и стали выкидывать на ходу мешки с запрещенным содержимым прямо из кузова. Затем бросили свою "Газель" в лесополосе и разбежались.
Однако вскоре личности участников ночного заезда установили. Всех задержали по месту жительства 41-летнего мужчины. Выброшенные мешки тоже нашли. Экспертиза подтвердила, что в них находилось 8 кг каннабиса в пересчете на высушенное вещество. Четверо фигурантов находятся под стражей, еще один – под домашним арестом. Машина помещена на спецстоянку. Расследование продолжается.
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