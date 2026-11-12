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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму зона атмосферного фронтального раздела принесет дожди, в южных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T00:01
2026-11-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона атмосферного фронтального раздела принесет дожди, в южных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17.На побережье ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, днем потеплеет до +17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму зона атмосферного фронтального раздела принесет дожди, в южных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +14…+17, в горах +8…+13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17.
На побережье ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, днем потеплеет до +17.
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