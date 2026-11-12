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Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T18:01
2026-11-12T18:04
переговоры
россия
сша
владимир путин (политик)
джаред кушнер
стивен уиткофф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились, сообщает РИА Новости.Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Она проходила представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи с российским лидером спецпредставители президента США отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.В начале встречи президент РФ Владимир Путин попросил передать благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины, а также первой леди США Мелании Трамп – за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.Он также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки ДНР по опыту Алешек.Путин подчеркнул, что России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно.Российский лидер также отметил, что сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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переговоры, россия, сша, владимир путин (политик), джаред кушнер, стивен уиткофф
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжались два с половиной часа

18:01 12.11.2026 (обновлено: 18:04 12.11.2026)
 
© Коллаж РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились, сообщает РИА Новости.
Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Она проходила представительском кабинете Кремля. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер в четверг прибыли в Москву из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи с российским лидером спецпредставители президента США отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.
В начале встречи президент РФ Владимир Путин попросил передать благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины, а также первой леди США Мелании Трамп – за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.
Он также предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки ДНР по опыту Алешек.
Путин подчеркнул, что России хотелось бы, чтобы мир на Украине установился навечно.
Российский лидер также отметил, что сохранение так называемых "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет.
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ПереговорыРоссияСШАВладимир Путин (политик)Джаред КушнерСтивен Уиткофф
 
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