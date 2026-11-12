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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T23:28
2026-11-12T23:28
севастополь
новости севастополя
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт возобновил работу.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

23:28 12.11.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Морской пассажирский транспорт возобновил работу.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольНовости СевастополяВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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