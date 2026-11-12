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Отбой ракетной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
Отбой ракетной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Угрозу атаки ВСУ на полуостров объявили в 18:56. Опасность сохранялась 20 минут. В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой ракетной опасности объявили в Крыму

В Крыму сняли угрозу ракетной опасности

19:18 12.11.2026 (обновлено: 19:19 12.11.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Угрозу атаки ВСУ на полуостров объявили в 18:56. Опасность сохранялась 20 минут. В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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