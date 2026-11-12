https://crimea.ria.ru/20261112/otboy-raketnoy-opasnosti-obyavili-v-krymu-1160815703.html
Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
Отбой ракетной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:18
2026-11-12T19:18
2026-11-12T19:19
ракетная опасность
новости сво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111681/93/1116819326_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_bfcf390090475560ef9a1c4ccad3139c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Угрозу атаки ВСУ на полуостров объявили в 18:56. Опасность сохранялась 20 минут. В это же время в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111681/93/1116819326_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9dde5d8dc9e438c686ef9efda1717a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетная опасность, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, крым
Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
В Крыму сняли угрозу ракетной опасности
19:18 12.11.2026 (обновлено: 19:19 12.11.2026)