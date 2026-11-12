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Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
Сто автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:24
2026-11-12T15:24
2026-11-12T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сто автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 12 часов дня в очереди на проезд по транспортному переходу стояли 20 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
У Крымского моста сейчас в очереди стоят сто машин