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Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
Сто автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:24
2026-11-12T15:24
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сто автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 12 часов дня в очереди на проезд по транспортному переходу стояли 20 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас

У Крымского моста сейчас в очереди стоят сто машин

15:24 12.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сто автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
По состоянию на 12 часов дня в очереди на проезд по транспортному переходу стояли 20 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.

Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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