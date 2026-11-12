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Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление
Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление
Подразделения российских группировок войск "Север" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, "Запад" и "Днепр" улучшили... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T13:45
2026-11-12T13:45
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днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских группировок войск "Север" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, "Запад" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, группировка "Центр" продолжает активно наступать, а бойцы "Востока" продавили оборону противника. За сутки потери ВСУ превысили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Спасское и Путивль Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ возле населенных пунктов Рубежное, Великие Проходы и Погорелое. В указанном квадрате противник потерял свыше 200 боевиков, броневик, 11 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на этом участке превысили 220 боевиков, также сожжены два броневика, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка и Никоноровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 боевиков, два броневика, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике воздушно-десантной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Веровка, Курицино, Новопавловка, Сергеевка, Нововикторовка Донецкой Народной Республики и Зоряное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований превысили 340 боевиков, семь броневиков, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и станцию радиоэлектронной разведки.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Великомихайловка, Малиновка Днепропетровской области и Новорозовка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 210 боевиков, броневик и восемь автомобилей, добавили в пресс-службе.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вольнянск, Украинка, Матвеевка, Кирово и Кушугум Запорожской области. На этой линии фронта уничтожены до 30 боевиков, 19 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, добавили в оборонном ведомстве.Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа.Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:71 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России за ночьНочью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружиемДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: группировка войск "Центр" ведет наступление

Новости СВО – Украина потеряла еще 1200 боевиков за сутки

13:45 12.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских группировок войск "Север" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, "Запад" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, группировка "Центр" продолжает активно наступать, а бойцы "Востока" продавили оборону противника. За сутки потери ВСУ превысили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Спасское и Путивль Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ возле населенных пунктов Рубежное, Великие Проходы и Погорелое. В указанном квадрате противник потерял свыше 200 боевиков, броневик, 11 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на этом участке превысили 220 боевиков, также сожжены два броневика, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка и Никоноровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 боевиков, два броневика, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике воздушно-десантной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Веровка, Курицино, Новопавловка, Сергеевка, Нововикторовка Донецкой Народной Республики и Зоряное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований превысили 340 боевиков, семь броневиков, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и станцию радиоэлектронной разведки.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Великомихайловка, Малиновка Днепропетровской области и Новорозовка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 210 боевиков, броневик и восемь автомобилей, добавили в пресс-службе.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вольнянск, Украинка, Матвеевка, Кирово и Кушугум Запорожской области. На этой линии фронта уничтожены до 30 боевиков, 19 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, добавили в оборонном ведомстве.
Сводка Минобороны РФ на 12 ноября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 12 ноября 2026 года
Также средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы и более 400 беспилотников самолетного типа.
Российские военные в ночь на четверг поразили заводы по производству дронов, ракетного топлива и твердотопливных ускорителей в Киеве и Киевской области, электроподстанции в Житомире и сухогруз в Черном море.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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