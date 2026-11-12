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Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября
Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября
В Крыму с начала ноября в результате техногенных пожаров погибли пять человек. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T17:39
2026-11-12T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала ноября в результате техногенных пожаров погибли пять человек. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Спасатели отметили, что основной причиной пожаров в этот период является высокая нагрузка на энергосистему. Из-за чрезмерного подключения электроприборов в сеть происходит замыкание электропроводки. Там, где есть плохой контакт или разрушенная изоляция проводов, риск возникновения пожара повышается в разы.Пожарные инспекторы рекомендуют крымчанам иметь в доме огнетушитель, а также автономный пожарный извещатель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз В Крыму отменили особый противопожарный режим Пожар в жилом доме в Алупке потушили
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, новости крыма
Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября

Новости Крыма: пять человек погибли в результате техногенных пожаров с начала ноября

17:39 12.11.2026
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с начала ноября в результате техногенных пожаров погибли пять человек. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"С 1 ноября на полуострове произошло 50 техногенных пожаров, в результате которых погибли пять человек", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что основной причиной пожаров в этот период является высокая нагрузка на энергосистему. Из-за чрезмерного подключения электроприборов в сеть происходит замыкание электропроводки. Там, где есть плохой контакт или разрушенная изоляция проводов, риск возникновения пожара повышается в разы.
Пожарные инспекторы рекомендуют крымчанам иметь в доме огнетушитель, а также автономный пожарный извещатель.
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