https://crimea.ria.ru/20261112/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-12-noyabrya-raketnaya-opasnost-i-vozdushnaya-trevoga-1160984933.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 12 ноября: ракетная опасность и воздушная тревога

Новости Крыма и Севастополя на утро 12 ноября: ракетная опасность и воздушная тревога - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 12 ноября: ракетная опасность и воздушная тревога

Утром в четверг, 12 ноября, в Крыму была объявлена ракетная опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, также жителей полуострова предупредили об... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T06:01

2026-11-12T06:01

2026-11-12T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Утром в четверг, 12 ноября, в Крыму была объявлена ракетная опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, также жителей полуострова предупредили об угрозе атаки беспилотников. Движение по Крымскому мосту идет в штатном режиме, в течение ночи транспортный переход не перекрывали.Около часа ночи в четверг, 12 ноября, над полуостровом объявили беспилотную опасность – отбой атаки вражеских дронов дали ориентировочно через час. В начале шестого утра в Крыму объявили ракетную опасность.Отбой был дан ориентировочно через полчаса.В Севастополе также в это время была объявлена угроза удара с воздуха.Отбой был дан также ориентировочно через полчаса.В начале седьмого утра над полуостровом снова объявили беспилотную опасность.Движение по Крымскому мосту ночью и утром четверга свободно – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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