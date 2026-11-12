https://crimea.ria.ru/20261112/nochyu-po-ukraine-nanesen-massirovannyy-udar-vysokotochnym-oruzhiem-1160986582.html

Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием

Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием

Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T08:03

2026-11-12T08:03

2026-11-12T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по данным Минобороны РФ, на переходе морем в порты Одесской области поражен сухогруз.Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным моремНовости СВО: что произошло на линии боестолкновений за суткиБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу

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киев

киевская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, киев, киевская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине