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Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием
Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием
Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:03
2026-11-12T08:03
2026-11-12T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по данным Минобороны РФ, на переходе морем в порты Одесской области поражен сухогруз.Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным моремНовости СВО: что произошло на линии боестолкновений за суткиБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу
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новости сво, украина, киев, киевская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием
Массированный удар высокоточным оружием по Украине нанесен в ночь на 12 ноября
08:03 12.11.2026 (обновлено: 08:09 12.11.2026)