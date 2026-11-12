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Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием
Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием
Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T08:03
2026-11-12T08:09
новости сво
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киевская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по данным Минобороны РФ, на переходе морем в порты Одесской области поражен сухогруз.Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным моремНовости СВО: что произошло на линии боестолкновений за суткиБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу
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новости сво, украина, киев, киевская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружием

Массированный удар высокоточным оружием по Украине нанесен в ночь на 12 ноября

08:03 12.11.2026 (обновлено: 08:09 12.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью российские военные ударили по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и складу боеприпасов в Киеве и области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, в результате которого поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в городе Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, на переходе морем в порты Одесской области поражен сухогруз.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Черном море судно, которое перевозило грузы для украинских боевиков.
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Новости СВОУкраинаКиевКиевская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
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