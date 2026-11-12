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Насколько дорожники Крыма готовы к зиме - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Насколько дорожники Крыма готовы к зиме
Насколько дорожники Крыма готовы к зиме - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Насколько дорожники Крыма готовы к зиме
Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:48
2026-11-12T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова."Готовность составляет около 98%. По технике — 224 единицы специальных дорожных машин. Из них 122 — это комбинированные дорожные машины (КДМ). На сегодня заготовлено уже 15 127 тонн песка и 7 815 тонн технической соли", — сообщила Вальвакова.По ее словам, объемы заготовок соответствуют нормативам, а готовность предприятия приняли все профильные комиссии."Это стандартное количество, все согласовано. У нас были все комиссии — МЧС и ГАИ, приняли готовность", — отметила она.Помимо твердых противогололедных материалов, "Крымавтодор" использует превентивную обработку дорог солевыми растворами."На данный момент уже заготовлено 1 060 кубических метров рассолов, но работы по заготовке будут продолжаться по мере необходимости. Когда мы понимаем, что идет циклон, и если вдруг чего-то не хватает, то рассолы готовятся, когда приходит такая потребность", — пояснила Вальвакова.Специалист уточнила, что рассолы распределяют комбинированные дорожные машины, оснащенные специальными бункерами.При этом предприятие полностью укомплектовано сотрудниками, а пять филиалов — Симферополь, Бахчисарай, Алушта, Судак и Ялта - переведены на круглосуточное дежурство. Также на предприятии работает круглосуточный диспетчерский центр."Если где-то что-то происходит, всегда люди могут позвонить нам по номеру: +7 978 188 200, мы тут же ориентируемся и моментально реагируем, если где-то идут залпы снега, как это бывает чаще всего на перевале", — добавила Вальвакова.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что к субботе ожидается резкое похолодание из-за фронтального раздела, ожидается северный холодный ветер. 14-го и ночью 15-го в горах снег, мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган надвигается на КубаньВозможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиНа Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
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Насколько дорожники Крыма готовы к зиме

Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98% - "Крымавтодор"

11:48 12.11.2026
 
© КрымавтодорСпецтехника на дорогах Крыма
Спецтехника на дорогах Крыма
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы к зиме на 98 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
"Готовность составляет около 98%. По технике — 224 единицы специальных дорожных машин. Из них 122 — это комбинированные дорожные машины (КДМ). На сегодня заготовлено уже 15 127 тонн песка и 7 815 тонн технической соли", — сообщила Вальвакова.
По ее словам, объемы заготовок соответствуют нормативам, а готовность предприятия приняли все профильные комиссии.
"Это стандартное количество, все согласовано. У нас были все комиссии — МЧС и ГАИ, приняли готовность", — отметила она.
Помимо твердых противогололедных материалов, "Крымавтодор" использует превентивную обработку дорог солевыми растворами.
"На данный момент уже заготовлено 1 060 кубических метров рассолов, но работы по заготовке будут продолжаться по мере необходимости. Когда мы понимаем, что идет циклон, и если вдруг чего-то не хватает, то рассолы готовятся, когда приходит такая потребность", — пояснила Вальвакова.
Специалист уточнила, что рассолы распределяют комбинированные дорожные машины, оснащенные специальными бункерами.
"Это превентивная обработка дорог, когда идет переход через ноль до минус пяти градусов. И чтобы не образовалась ледяная корка службы обрабатывают дорожную поверхность — и снег при низких температурах, но до минус пяти, будет таять на растворе", — добавила специалист.
При этом предприятие полностью укомплектовано сотрудниками, а пять филиалов — Симферополь, Бахчисарай, Алушта, Судак и Ялта - переведены на круглосуточное дежурство. Также на предприятии работает круглосуточный диспетчерский центр.
"Если где-то что-то происходит, всегда люди могут позвонить нам по номеру: +7 978 188 200, мы тут же ориентируемся и моментально реагируем, если где-то идут залпы снега, как это бывает чаще всего на перевале", — добавила Вальвакова.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что к субботе ожидается резкое похолодание из-за фронтального раздела, ожидается северный холодный ветер. 14-го и ночью 15-го в горах снег, мокрый снег.
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