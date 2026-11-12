https://crimea.ria.ru/20261112/nad-sevastopolem-sbili-vrazheskiy-bespilotnik-1160992677.html

Над Севастополем сбили вражеский беспилотник

Над Севастополем сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Над Севастополем сбили вражеский беспилотник

В Севастополе мобильные огневые группы сбили один вражеский беспилотник за прошедшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T11:06

2026-11-12T11:06

2026-11-12T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мобильные огневые группы сбили один вражеский беспилотник за прошедшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Люди не пострадали, инфраструктура не повреждена, добавил Развожаев.За минувшие сутки в Севастополе один раз объявлялась воздушная тревога, она продолжалась около получаса. За утро четверга сигнал воздушной тревоги объявлялся в городе уже дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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