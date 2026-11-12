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Над Севастополем сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Над Севастополем сбили вражеский беспилотник
Над Севастополем сбили вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Над Севастополем сбили вражеский беспилотник
В Севастополе мобильные огневые группы сбили один вражеский беспилотник за прошедшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:06
2026-11-12T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мобильные огневые группы сбили один вражеский беспилотник за прошедшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Люди не пострадали, инфраструктура не повреждена, добавил Развожаев.За минувшие сутки в Севастополе один раз объявлялась воздушная тревога, она продолжалась около получаса. За утро четверга сигнал воздушной тревоги объявлялся в городе уже дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, михаил развожаев
Над Севастополем сбили вражеский беспилотник

Мобильные огневые группы сбили над Севастополем украинский беспилотник - Развожаев

11:06 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым
Тренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе мобильные огневые группы сбили один вражеский беспилотник за прошедшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши мобильные огневые группы нейтрализовали один вражеский беспилотник над Севастополем", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Люди не пострадали, инфраструктура не повреждена, добавил Развожаев.
За минувшие сутки в Севастополе один раз объявлялась воздушная тревога, она продолжалась около получаса. За утро четверга сигнал воздушной тревоги объявлялся в городе уже дважды.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
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