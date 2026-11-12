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На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 12.11.2026
На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
В четверг, 12 ноября, в Ленинском районе Крыма будет громко – запланированы работы по подрыву взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T13:07
2026-11-12T13:07
2026-11-12T13:07
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Ленинском районе Крыма будет громко – запланированы работы по подрыву взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма.Жителей района призывают не паниковать, а также воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
В Ленинском районе Крыма 12 ноября будет подрывать взрывоопасные предметы