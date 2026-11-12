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На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит - РИА Новости Крым, 12.11.2026
На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит
В четверг, 12 ноября, в Ленинском районе Крыма будет громко – запланированы работы по подрыву взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T13:07
2026-11-12T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Ленинском районе Крыма будет громко – запланированы работы по подрыву взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма.Жителей района призывают не паниковать, а также воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На востоке Крыма звуки взрывов - что происходит

В Ленинском районе Крыма 12 ноября будет подрывать взрывоопасные предметы

13:07 12.11.2026
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Ленинском районе Крыма будет громко – запланированы работы по подрыву взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма.
"12 ноября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее поселка Багерово на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее села Бондаренково, запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Жителей района призывают не паниковать, а также воздержаться от посещения указанной территории.
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КрымНовости КрымаЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
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