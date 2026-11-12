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На Украине ужесточили условия для брони от мобилизации

На Украине ужесточили условия для брони от мобилизации - РИА Новости Крым, 12.11.2026

На Украине ужесточили условия для брони от мобилизации

Предприятиям на Украине ужесточили условия для брони сотрудников от мобилизации. Теперь работодатели должны обосновать, что остановка их работы несет ущерб... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T15:36

2026-11-12T15:36

2026-11-12T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Предприятиям на Украине ужесточили условия для брони сотрудников от мобилизации. Теперь работодатели должны обосновать, что остановка их работы несет ущерб обороноспособности страны, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский кабмин."Теперь для получения или планового продления статуса критичности недостаточно просто соответствовать базовым финансовым или отраслевым показателям. Каждое предприятие должно дополнительно выполнить два ключевых условия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.Премьер Украины Сергей Корецкий 23 октября сообщил, что кабмин принял решение отменить 100% брони от мобилизации для сотрудников энергетических предприятий и предприятий ОПК. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 21 октября заявлял, что сокращение количества сотрудников, имеющих бронь от мобилизации, приведет к росту числа уклонистов и случаев самовольного оставления части на Украине.В октябре Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 29 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦККиевский режим проводит геноцид украинского населения по заданию ЗападаПолитика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом

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