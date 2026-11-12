https://crimea.ria.ru/20261112/moshenniki-mogut-dvazhdy-obmanut-zhertvu--mvd-raskrylo-novuyu-skhemu-aferistov-1160954787.html

Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов

Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T10:56

2026-11-12T10:56

2026-11-12T10:56

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных денег и повторно обманывают их. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД России.Как отметили в министерстве, человек, который уже перевел деньги мошенникам, становится уязвимым, так как испытывает стресс и желание вернуть потерянное - этим и пользуются мошенники, представляясь специалистами по возврату денег, юристами, сотрудниками правоохранительных органов, банковскими специалистами или специалистами по кибербезопасности.Правоохранители предупредили, что если злоумышленники похитили деньги, то нельзя искать случайных помощников в интернете - обращаться нужно только в банк и правоохранительные органы через официальные ресурсы.Ранее в Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионеркуРомантические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчанМошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, мошенничество, деньги, киберпреступность