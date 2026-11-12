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Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов
Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T10:56
2026-11-12T10:56
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
мошенничество
деньги
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных денег и повторно обманывают их. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД России.Как отметили в министерстве, человек, который уже перевел деньги мошенникам, становится уязвимым, так как испытывает стресс и желание вернуть потерянное - этим и пользуются мошенники, представляясь специалистами по возврату денег, юристами, сотрудниками правоохранительных органов, банковскими специалистами или специалистами по кибербезопасности.Правоохранители предупредили, что если злоумышленники похитили деньги, то нельзя искать случайных помощников в интернете - обращаться нужно только в банк и правоохранительные органы через официальные ресурсы.Ранее в Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионеркуРомантические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчанМошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, мошенничество, деньги, киберпреступность
Мошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов

МВД: под предлогом возврата денег мошенники дважды обманывают россин

10:56 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных денег и повторно обманывают их. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД России.
"Человеку говорят: "Мы знаем, куда ушли ваши деньги. Нужно только оплатить комиссию", либо предлагают установить программу, предоставить доступ к устройству или снова перевести средства. Это может превратиться во вторичный и даже третичный обман", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в министерстве, человек, который уже перевел деньги мошенникам, становится уязвимым, так как испытывает стресс и желание вернуть потерянное - этим и пользуются мошенники, представляясь специалистами по возврату денег, юристами, сотрудниками правоохранительных органов, банковскими специалистами или специалистами по кибербезопасности.
Правоохранители предупредили, что если злоумышленники похитили деньги, то нельзя искать случайных помощников в интернете - обращаться нужно только в банк и правоохранительные органы через официальные ресурсы.
Ранее в Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина".
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиМошенничествоДеньгиКиберпреступность
 
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