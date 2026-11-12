Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/mezhdu-rossiey-i-kitaem-snova-budut-khodit-poezda-posle-7-letnego-pereryva-1161003330.html
Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва
Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва
В конце ноября 2026 года возобновится пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем – впервые после почти семилетнего перерыва. При этом поезд... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:18
2026-11-12T16:18
поезд
российские железные дороги (ржд)
новости
китай
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_61cf17f9c018d1b3935e9f6440466d95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В конце ноября 2026 года возобновится пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем – впервые после почти семилетнего перерыва. При этом поезд будет делать остановку в столице Монголии, говорится в сообщении РЖД.Поезд будет ходить один раз в неделю. Из Пекина он будет выезжать по средам, остановку в Улан-Баторе будет делать по четвергам, а в Иркутск прибывать по пятницам. Отправление из Иркутска планируется по субботам, прибытие в Пекин - по понедельникам.В первый рейс из столицы КНР он отправится 25 ноября, а из Иркутска – 28 ноября. Продажа билетов откроется в ближайшее время, глубина продажи– 60 суток до отправления поезда.Ранее между столицами и России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд. Продажи билетов откроются в ближайшее времяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноябряПоезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человекКрым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d11ed184125b9688b674b0ffb1bc646d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, российские железные дороги (ржд), новости, китай
Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва

После 7-летнего перерыва между Россией и Китаем снова будут ходить пассажирские поезда

16:18 12.11.2026
 
© Официальный канал Приволжской железной дорогиПоезд РЖД
Поезд РЖД
© Официальный канал Приволжской железной дороги
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В конце ноября 2026 года возобновится пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем – впервые после почти семилетнего перерыва. При этом поезд будет делать остановку в столице Монголии, говорится в сообщении РЖД.
"РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии - Улан-Батор", - говорится в сообщении.
Поезд будет ходить один раз в неделю. Из Пекина он будет выезжать по средам, остановку в Улан-Баторе будет делать по четвергам, а в Иркутск прибывать по пятницам. Отправление из Иркутска планируется по субботам, прибытие в Пекин - по понедельникам.
"В составе поезда пассажирские вагоны китайского производства: купейные, СВ, вагон-ресторан, вагоны-электростанции", - рассказали в РЖД.
В первый рейс из столицы КНР он отправится 25 ноября, а из Иркутска – 28 ноября. Продажа билетов откроется в ближайшее время, глубина продажи– 60 суток до отправления поезда.
Ранее между столицами и России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд. Продажи билетов откроются в ближайшее время
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
Поезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы
 
ПоездРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиКитай
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15За шпионаж в Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы
18:04В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итоги
18:01Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле завершились
17:56Армия России поразила два украинских сухогруза в Черном море
17:45В Белгородской области погибла 12-летняя девочка и ранена ее мать
17:39Новости Крыма: пять человек погибли в пожарах с начала ноября
17:27Погоня и мешки с травой: пятеро крымчан "погорели" на перевозке конопли
17:13"Артист – это натура" – к 95-летию великой Татьяны Конюховой
16:57Встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом – главные заявления сторон
16:47Новости Севастополя: власти пригрозили ограничить отпуск бензина
16:34Путин назвал единственную возможную линию разграничений с Украиной
16:29России хотелось бы вечного мира на Украине – Путин
16:18Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва
16:05Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
15:54В Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера
15:47Уиткофф назвал договоренность РФ и Украины об обмене пленными прогрессом
15:40Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин
15:36На Украине ужесточили условия для брони от мобилизации
15:35Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
15:24Очередь растет – обстановка на Крымском мосту сейчас
Лента новостейМолния