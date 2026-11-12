https://crimea.ria.ru/20261112/mezhdu-rossiey-i-kitaem-snova-budut-khodit-poezda-posle-7-letnego-pereryva-1161003330.html

Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва

Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Между Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерыва

В конце ноября 2026 года возобновится пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем – впервые после почти семилетнего перерыва. При этом поезд... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T16:18

2026-11-12T16:18

2026-11-12T16:18

поезд

российские железные дороги (ржд)

новости

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В конце ноября 2026 года возобновится пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем – впервые после почти семилетнего перерыва. При этом поезд будет делать остановку в столице Монголии, говорится в сообщении РЖД.Поезд будет ходить один раз в неделю. Из Пекина он будет выезжать по средам, остановку в Улан-Баторе будет делать по четвергам, а в Иркутск прибывать по пятницам. Отправление из Иркутска планируется по субботам, прибытие в Пекин - по понедельникам.В первый рейс из столицы КНР он отправится 25 ноября, а из Иркутска – 28 ноября. Продажа билетов откроется в ближайшее время, глубина продажи– 60 суток до отправления поезда.Ранее между столицами и России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Крым в новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд. Продажи билетов откроются в ближайшее времяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноябряПоезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человекКрым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы

китай

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2026

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поезд, российские железные дороги (ржд), новости, китай