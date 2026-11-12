https://crimea.ria.ru/20261112/lyudey-spasayut-iz-pod-zavalov-v-nyu-yorke-obrushilos-zdanie--est-pogibshie-i-ranenye-1160985137.html

Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые

Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые

Трехэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке – два человека погибли, 17 пострадали, спасатели продолжают разбор завалов, сообщили РИА Новости в пожарной службе... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T06:31

2026-11-12T06:31

2026-11-12T06:31

новости

нью-йорк

сша

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/01/1143054947_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_8aa8be03c07e9ccae6f441bc68ec43b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Трехэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке – два человека погибли, 17 пострадали, спасатели продолжают разбор завалов, сообщили РИА Новости в пожарной службе города.ЧП произошло в Бруклине – это один из пяти административных районов Нью-Йорка, самый густонаселенный. Причины обрушения здания пока неизвестны. По последним данным, погибли как минимум два человека.По информации пожарных, четыре человека находятся в критическом состоянии. Под завалами могут оставаться еще люди, поиски продолжаются."В данный момент мы не будем раскрывать возраст (пострадавших – ред.). Мы ожидаем, что по мере продвижения операции количество людей может увеличиться", – добавила комиссар пожарного департамента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нью-йорк

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нью-йорк, сша, происшествия