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Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые
Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые
Трехэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке – два человека погибли, 17 пострадали, спасатели продолжают разбор завалов, сообщили РИА Новости в пожарной службе... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T06:31
2026-11-12T06:31
новости
нью-йорк
сша
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Трехэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке – два человека погибли, 17 пострадали, спасатели продолжают разбор завалов, сообщили РИА Новости в пожарной службе города.ЧП произошло в Бруклине – это один из пяти административных районов Нью-Йорка, самый густонаселенный. Причины обрушения здания пока неизвестны. По последним данным, погибли как минимум два человека.По информации пожарных, четыре человека находятся в критическом состоянии. Под завалами могут оставаться еще люди, поиски продолжаются."В данный момент мы не будем раскрывать возраст (пострадавших – ред.). Мы ожидаем, что по мере продвижения операции количество людей может увеличиться", – добавила комиссар пожарного департамента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, нью-йорк, сша, происшествия
Людей спасают из-под завалов: в Нью-Йорке обрушилось здание – есть погибшие и раненые

После обрушения здания в Нью-Йорке пострадали 17 и погибли два человека

06:31 12.11.2026
 
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Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Трехэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке – два человека погибли, 17 пострадали, спасатели продолжают разбор завалов, сообщили РИА Новости в пожарной службе города.
ЧП произошло в Бруклине – это один из пяти административных районов Нью-Йорка, самый густонаселенный. Причины обрушения здания пока неизвестны. По последним данным, погибли как минимум два человека.

"У нас 17 пациентов. Из этих 17 человек семеро – дети", – цитирует РИА Новости заявление комиссара пожарного департамента во время пресс-конференции.

По информации пожарных, четыре человека находятся в критическом состоянии. Под завалами могут оставаться еще люди, поиски продолжаются.
"В данный момент мы не будем раскрывать возраст (пострадавших – ред.). Мы ожидаем, что по мере продвижения операции количество людей может увеличиться", – добавила комиссар пожарного департамента.
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