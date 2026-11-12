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Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
Гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. При этом льготная ипотека в России должна быть строго адресной, заявила председатель Центрального банка РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T16:05
2026-11-12T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. При этом льготная ипотека в России должна быть строго адресной, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.По ее словам, льготные ипотечные программы в России дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени "съедена" ростом цен. Те, кому льготные программы не были положены, столкнулись с падением доступности жилья для себя.Набиуллина отметила, что темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое. При этом многим россиянам приходится откладывать покупку жилья, так как оно само по себе дорогое и ипотека дорогая.Также глава Центробанка рассказала, что прирост ипотеки за последние 12 месяцев составил 2,5 триллиона рублей, что в денежном выражении больше, чем в 2024 и 2025 годах. Объем выдачи ипотеки составил 5,4 триллиона рублей, что тоже больше, чем было в предыдущие два года.Ранее сообщалось, что льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита – до 8 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым запустил льготную ипотеку — ради рабочих мест и стабильности4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесуКак "крымская ипотека" отразится на рынке жилья
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эльвира набиуллина, ипотека, жилье, мнения
Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина
Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию – Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. При этом льготная ипотека в России должна быть строго адресной, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.
"Доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и, по сути дела, того объема долга, который людям надо брать. Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию. А льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной", – сказала Набиуллина.
По ее словам, льготные ипотечные программы в России дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени "съедена" ростом цен. Те, кому льготные программы не были положены, столкнулись с падением доступности жилья для себя.
Набиуллина отметила, что темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое. При этом многим россиянам приходится откладывать покупку жилья, так как оно само по себе дорогое и ипотека дорогая.
Также глава Центробанка рассказала, что прирост ипотеки за последние 12 месяцев составил 2,5 триллиона рублей, что в денежном выражении больше, чем в 2024 и 2025 годах. Объем выдачи ипотеки составил 5,4 триллиона рублей, что тоже больше, чем было в предыдущие два года.
Ранее сообщалось, что льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена
в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита – до 8 миллионов рублей.
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