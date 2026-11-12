https://crimea.ria.ru/20261112/lgotnaya-ipoteka-v-rossii-dolzhna-byt-strogo-adresnoy--nabiullina-1161003101.html

Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина

Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Льготная ипотека в России должна быть строго адресной – Набиуллина

Гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. При этом льготная ипотека в России должна быть строго адресной, заявила председатель Центрального банка РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T16:05

2026-11-12T16:05

2026-11-12T16:05

эльвира набиуллина

ипотека

жилье

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека. При этом льготная ипотека в России должна быть строго адресной, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 12 ноября.По ее словам, льготные ипотечные программы в России дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени "съедена" ростом цен. Те, кому льготные программы не были положены, столкнулись с падением доступности жилья для себя.Набиуллина отметила, что темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое. При этом многим россиянам приходится откладывать покупку жилья, так как оно само по себе дорогое и ипотека дорогая.Также глава Центробанка рассказала, что прирост ипотеки за последние 12 месяцев составил 2,5 триллиона рублей, что в денежном выражении больше, чем в 2024 и 2025 годах. Объем выдачи ипотеки составил 5,4 триллиона рублей, что тоже больше, чем было в предыдущие два года.Ранее сообщалось, что льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита – до 8 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым запустил льготную ипотеку — ради рабочих мест и стабильности4,5 тысячи лотов на Крым: что даст льготная ипотека людям и бизнесуКак "крымская ипотека" отразится на рынке жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, ипотека, жилье, мнения