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Крымский мост сейчас - движение возобновили - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - движение возобновили
Крымский мост сейчас - движение возобновили - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Крымский мост сейчас - движение возобновили
Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T22:19
2026-11-12T22:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.Движение было перекрыто в 22.03. Ранее в четверг мост также перекрывали с 19.17 до 19.56, также перед этим на полуострове объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревогу.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост сейчас - движение возобновили

Крымский мост открыт

22:19 12.11.2026 (обновлено: 22:21 12.11.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение было перекрыто в 22.03. Ранее в четверг мост также перекрывали с 19.17 до 19.56, также перед этим на полуострове объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревогу.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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