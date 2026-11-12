https://crimea.ria.ru/20261112/krymskiy-most-otkryt-1161016070.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:56
2026-11-12T19:56
2026-11-12T19:56
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было перекрыто в 19.17, также перед этим на полуострове объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревогу.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение было перекрыто в 19.17, также перед этим на полуострове объявляли ракетную опасность, а в Севастополе - воздушную тревогу.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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