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Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ
Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Симферополя, обвиняемого в госизмене. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T12:30
2026-11-12T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Симферополя, обвиняемого в госизмене. Как сообщили в ведомстве, в 2023 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины.Осуществить задуманное мужчине не удалось - он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым.В феврале 2024 года мужчина уже был осужден Южным окружным военным судом по статье о приготовлении к террористическому акту и за незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также штрафу в 350 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право, госизмена
Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ

Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ в Симферополе

12:30 12.11.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЖитель Крыма обвиняется в совершении государственной измены
Житель Крыма обвиняется в совершении государственной измены
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Симферополя, обвиняемого в госизмене.
Как сообщили в ведомстве, в 2023 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины.
"По заданию куратора он должен был совершить теракт в одном из медицинских учреждений Министерства обороны Российской Федерации в городе Симферополе. Для этого он извлек из тайника охотничий порох массой 249 г и самодельное зажигательное устройство", - говорится в сообщении.
Осуществить задуманное мужчине не удалось - он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым.
В феврале 2024 года мужчина уже был осужден Южным окружным военным судом по статье о приготовлении к террористическому акту и за незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также штрафу в 350 тыс. рублей.
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