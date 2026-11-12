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Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ

Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФ

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Симферополя, обвиняемого в госизмене. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T12:30

2026-11-12T12:30

2026-11-12T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Симферополя, обвиняемого в госизмене. Как сообщили в ведомстве, в 2023 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины.Осуществить задуманное мужчине не удалось - он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым.В феврале 2024 года мужчина уже был осужден Южным окружным военным судом по статье о приготовлении к террористическому акту и за незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также штрафу в 350 тыс. рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право, госизмена