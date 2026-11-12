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Когда в России появится нейросеть в сфере образования - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Когда в России появится нейросеть в сфере образования
Когда в России появится нейросеть в сфере образования - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Когда в России появится нейросеть в сфере образования
До середины 2027 года в России планируется представить нейросеть для системы образования, которая будет рекомендована для использования в учебном процессе... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T19:01
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образование в россии
сергей кравцов
минпросвещения рф
искусственный интеллект
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. До середины 2027 года в России планируется представить нейросеть для системы образования, которая будет рекомендована для использования в учебном процессе. Работу по созданию нейросети ведет большой научный коллектив с участием педагогов, ученых, инженеров, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Также, по словам министра, с участием ведущих российских IТ-компаний разрабатывается учебник для нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Кроме того, создается специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта в ходе практических занятий."Сегодня технологии стремительно меняются, развивается ИИ, разные модели – как отечественные, так и зарубежные… Важно, чтобы вы не перестали думать, размышлять, ответственно подходили к использованию ИИ, могли отличить, где информация правдивая, а где информация, над которой необходимо задуматься", – обратился Кравцов к российским школьникам.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране нейросети в сфере образования. При этом глава государства отметил, что ИИ не должен создавать условий, при которых качество образования будет ухудшаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасностиИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую средуПутин поручил расширить использование ИИ школьниками
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РИА Новости Крым
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образование в россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, искусственный интеллект, новости
Когда в России появится нейросеть в сфере образования

В Минпросвещения назвали сроки появления в России нейросети для системы образования

19:01 12.11.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационная безопасность
Информационная безопасность - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. До середины 2027 года в России планируется представить нейросеть для системы образования, которая будет рекомендована для использования в учебном процессе. Работу по созданию нейросети ведет большой научный коллектив с участием педагогов, ученых, инженеров, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Это будет защищенная и безопасная нейросеть, содержащая проверенную и достоверную информацию. Планируется представить ее до конца текущего учебного года, затем приступить к тестированию", - процитировали Кравцова в Минпросвещения России.
Также, по словам министра, с участием ведущих российских IТ-компаний разрабатывается учебник для нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Кроме того, создается специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта в ходе практических занятий.
"Сегодня технологии стремительно меняются, развивается ИИ, разные модели – как отечественные, так и зарубежные… Важно, чтобы вы не перестали думать, размышлять, ответственно подходили к использованию ИИ, могли отличить, где информация правдивая, а где информация, над которой необходимо задуматься", – обратился Кравцов к российским школьникам.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране нейросети в сфере образования. При этом глава государства отметил, что ИИ не должен создавать условий, при которых качество образования будет ухудшаться.
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Образование в РоссииСергей КравцовМинпросвещения РФИскусственный интеллектНовости
 
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