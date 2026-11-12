https://crimea.ria.ru/20261112/kogda-v-rossii-poyavitsya-neyroset-v-sfere-obrazovaniya-1160972285.html

Когда в России появится нейросеть в сфере образования

Когда в России появится нейросеть в сфере образования - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Когда в России появится нейросеть в сфере образования

До середины 2027 года в России планируется представить нейросеть для системы образования, которая будет рекомендована для использования в учебном процессе... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T19:01

2026-11-12T19:01

2026-11-12T19:01

образование в россии

сергей кравцов

минпросвещения рф

искусственный интеллект

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. До середины 2027 года в России планируется представить нейросеть для системы образования, которая будет рекомендована для использования в учебном процессе. Работу по созданию нейросети ведет большой научный коллектив с участием педагогов, ученых, инженеров, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Также, по словам министра, с участием ведущих российских IТ-компаний разрабатывается учебник для нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Кроме того, создается специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта в ходе практических занятий."Сегодня технологии стремительно меняются, развивается ИИ, разные модели – как отечественные, так и зарубежные… Важно, чтобы вы не перестали думать, размышлять, ответственно подходили к использованию ИИ, могли отличить, где информация правдивая, а где информация, над которой необходимо задуматься", – обратился Кравцов к российским школьникам.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране нейросети в сфере образования. При этом глава государства отметил, что ИИ не должен создавать условий, при которых качество образования будет ухудшаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасностиИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую средуПутин поручил расширить использование ИИ школьниками

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, сергей кравцов, минпросвещения рф, искусственный интеллект, новости