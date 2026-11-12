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Когда состоится новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Когда состоится новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер после встречи с... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T21:11
2026-11-12T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров.Представители США прилетели в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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джаред кушнер, сша, россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости
Когда состоится новый раунд переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по Украине состоится на следующей неделе - Кушнер

21:11 12.11.2026 (обновлено: 21:12 12.11.2026)
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве.
"Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы и это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с Зеленским", - заявил Кушнер в эфире ИС "Вести".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров.
Представители США прилетели в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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Джаред КушнерСШАРоссияПереговорыУкраинаПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
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