https://crimea.ria.ru/20261112/kogda-sostoitsya-novyy-raund-peregovorov-po-ukraine-1161018551.html

Когда состоится новый раунд переговоров по Украине

Когда состоится новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Когда состоится новый раунд переговоров по Украине

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер после встречи с... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T21:11

2026-11-12T21:11

2026-11-12T21:12

джаред кушнер

сша

россия

переговоры

украина

политика

внешняя политика

в мире

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0d/1153188231_0:66:1754:1053_1920x0_80_0_0_bdae5f68132ae321cf693b36a48bf0b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров.Представители США прилетели в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. С российской стороны в ней также принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, сша, россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости