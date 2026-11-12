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Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T14:45
2026-11-12T14:45
крым
новости крыма
владимир константинов
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он отметил, что в нынешней ситуации энергетического дефицита сложности испытывает не только население, но и предприятия региона.Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.В Крыму и Севастополе продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Электричество подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светомВ Севастополе снова ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, владимир константинов, отключение электроэнергии в крыму
Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей

Ситуация с энергоснабжением Крыма стабилизируется в ближайшее время – Константинов

14:45 12.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтключение электричества
Отключение электричества - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Загадывать крайне сложно, тем не менее, федеральными и крымскими властями работа ведется в круглосуточном режиме… Все находится в завершающей фазе, поэтому будем надеяться на благоприятный исход в ближайшее время", - сказал Константинов.
Он отметил, что в нынешней ситуации энергетического дефицита сложности испытывает не только население, но и предприятия региона.

"Мы буквально в ручном режиме определяем графики работы предприятий. Нам очень важно, чтобы люди не остались без работы и зарплаты", - указал глава крымского парламента.

Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.
В Крыму и Севастополе продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Электричество подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновОтключение электроэнергии в Крыму
 
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