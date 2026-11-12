https://crimea.ria.ru/20261112/kogda-naladitsya-situatsiya-so-svetom-v-krymu--otvet-vlastey-1161002043.html

Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей

Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей

Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T14:45

2026-11-12T14:45

2026-11-12T14:45

крым

новости крыма

владимир константинов

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он отметил, что в нынешней ситуации энергетического дефицита сложности испытывает не только население, но и предприятия региона.Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.В Крыму и Севастополе продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Электричество подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светомВ Севастополе снова ввели график подачи электричества "2 через 6 часов"Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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