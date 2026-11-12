Когда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
Ситуация с энергоснабжением Крыма стабилизируется в ближайшее время – Константинов
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаОтключение электричества
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
"Загадывать крайне сложно, тем не менее, федеральными и крымскими властями работа ведется в круглосуточном режиме… Все находится в завершающей фазе, поэтому будем надеяться на благоприятный исход в ближайшее время", - сказал Константинов.
Он отметил, что в нынешней ситуации энергетического дефицита сложности испытывает не только население, но и предприятия региона.
"Мы буквально в ручном режиме определяем графики работы предприятий. Нам очень важно, чтобы люди не остались без работы и зарплаты", - указал глава крымского парламента.
Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.
В Крыму и Севастополе продолжаются отключения света из-за нехватки электроэнергии, поступающей на полуостров. Электричество подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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