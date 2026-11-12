https://crimea.ria.ru/20261112/kabmin-vydelil-50-mlrd-rubley-na-lgotnoe-kreditovanie-agrariev-1161010451.html

Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T20:16

2026-11-12T20:16

2026-11-12T20:16

правительство россии

россия

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субсидии

льготное кредитование

новости

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Более 48 млрд рублей направят на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Деньги позволят сохранить процентную ставку по 41,5 тысячи ранее выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции, а также на производство ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов.Свыше 1,1 млрд рублей выделят на субсидирование более 18 тысяч ранее выданных льготных кредитов по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Это потребительские кредиты на благоустройство домовладений. В частности, подключение к электро-, водо- и газоснабжению, канализации и отоплению; развитие инженерной инфраструктуры; ремонт кровли и строительство жилья.Ранее сообщалось, что по поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержкуВ Крыму изменится география и структура посевных площадей - министрВ Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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