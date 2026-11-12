Рейтинг@Mail.ru
Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261112/kabmin-vydelil-50-mlrd-rubley-na-lgotnoe-kreditovanie-agrariev-1161010451.html
Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
Правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:16
2026-11-12T20:16
правительство россии
россия
поддержка аграриев
субсидии
льготное кредитование
новости
сельское хозяйство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110455/16/1104551675_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_cbf59b06556968e94ae02f98014fa439.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.Более 48 млрд рублей направят на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Деньги позволят сохранить процентную ставку по 41,5 тысячи ранее выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции, а также на производство ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов.Свыше 1,1 млрд рублей выделят на субсидирование более 18 тысяч ранее выданных льготных кредитов по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Это потребительские кредиты на благоустройство домовладений. В частности, подключение к электро-, водо- и газоснабжению, канализации и отоплению; развитие инженерной инфраструктуры; ремонт кровли и строительство жилья.Ранее сообщалось, что по поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержкуВ Крыму изменится география и структура посевных площадей - министрВ Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110455/16/1104551675_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_243edfb122c82db9803af2eeb85d2f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, россия, поддержка аграриев , субсидии, льготное кредитование, новости, сельское хозяйство
Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Кабмин дополнительно субсидирует 50 млрд рублей на льготное кредитование жителей сел

20:16 12.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Акимов / Перейти в фотобанкРис
Рис - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Владимир Акимов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно направит около 50 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и жителей сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Рассчитываем, что принятое решение положительно скажется на развитии отрасли, сохранении рабочих мест в регионах и станет хорошей подготовкой к планированию будущей посевной кампании", – приводит слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина пресс-служба.
Более 48 млрд рублей направят на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Деньги позволят сохранить процентную ставку по 41,5 тысячи ранее выданным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции, а также на производство ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов.
Свыше 1,1 млрд рублей выделят на субсидирование более 18 тысяч ранее выданных льготных кредитов по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Это потребительские кредиты на благоустройство домовладений. В частности, подключение к электро-, водо- и газоснабжению, канализации и отоплению; развитие инженерной инфраструктуры; ремонт кровли и строительство жилья.
Ранее сообщалось, что по поручению президента России правительство окажет дополнительную поддержку сельхозпроизводителям, столкнувшимся с нарушениями логистики в Азово-Черноморском бассейне.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщал, что Крым до конца года дополнительно получит около 2,5 миллиардов рублей федеральной поддержки, которая будет направлена аграриям на компенсацию затрат, связанных с уборкой зерновых и осенней посевной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку
В Крыму изменится география и структура посевных площадей - министр
В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще
 
Правительство РоссииРоссияПоддержка аграриевСубсидииЛьготное кредитованиеНовостиСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40Пожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
20:36Студенты-медики из Севастополя приступят к учебе на базе федерального центра
20:2976 дронов ВСУ сбиты за день над регионами России - Крым в их числе
20:27Путин и Трамп планируют встретиться на саммите в Китае
20:16Кабмин выделил 50 млрд рублей на льготное кредитование аграриев
19:57Интервью Юрия Кары о Крыме и многом другом к 72-летию со дня рождения режиссера
19:56Крымский мост открыт
19:49Путин поручил разработать программу развития систем накопления электроэнергии
19:40Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
19:27Заявления Уиткоффа и Кушнера по итогам переговоров с Путиным
19:22Севастополь без света – что с запасами продуктов в магазинах
19:18Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
19:17Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
19:17Крымский мост закрыли
19:15Вышел отремонтировать авто: "УАЗ" с прицепом сбил мужчину в Крыму
19:01Когда в России появится нейросеть в сфере образования
18:57Ракетная опасность объявлена в Крыму
18:56В Севастополе 13 ноября бизнесу ограничат электроснабжение
18:51Воздушную тревогу объявили в Севастополе
18:49Штормовой ветер поднимет 3-метровые волны в Севастополе
Лента новостейМолния