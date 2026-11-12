https://crimea.ria.ru/20261112/inostrannye-voyska-na-ukraine-yavlyayutsya-zakonnymi-tselyami-rossii--putin-1161005326.html

Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин

Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин

Присутствие иностранных войск на территории Украины неприемлемо, поскольку является прямой угрозой национальной безопасности России. Боевики будут являться... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T15:40

2026-11-12T15:40

2026-11-12T16:14

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

новости сво

безопасность

украина

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Присутствие иностранных войск на территории Украины неприемлемо, поскольку является прямой угрозой национальной безопасности России. Боевики будут являться законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле.Российский лидер добавил, что в Европе прекрасно знают позицию Москвы по этому вопросу. Путин добавил, что в случае ввода войск на Украину после заключения мира, Россия будет считать это продолжением войны.Президент России Владимир Путин в четверг проводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, новости сво, безопасность, украина, иностранные наемники всу