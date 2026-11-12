Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин
Иностранные войска на Украине являются законными целями для армии России – Путин
15:40 12.11.2026 (обновлено: 16:14 12.11.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Присутствие иностранных войск на территории Украины неприемлемо, поскольку является прямой угрозой национальной безопасности России. Боевики будут являться законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле.
"Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо, потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что в Европе прекрасно знают позицию Москвы по этому вопросу.
"Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска. Что это значит? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель", - сказал президент.
Путин добавил, что в случае ввода войск на Украину после заключения мира, Россия будет считать это продолжением войны.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.