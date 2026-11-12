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Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин
Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин
Присутствие иностранных войск на территории Украины неприемлемо, поскольку является прямой угрозой национальной безопасности России. Боевики будут являться... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T15:40
2026-11-12T16:14
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
новости сво
безопасность
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Присутствие иностранных войск на территории Украины неприемлемо, поскольку является прямой угрозой национальной безопасности России. Боевики будут являться законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле.Российский лидер добавил, что в Европе прекрасно знают позицию Москвы по этому вопросу. Путин добавил, что в случае ввода войск на Украину после заключения мира, Россия будет считать это продолжением войны.Президент России Владимир Путин в четверг проводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, новости сво, безопасность, украина, иностранные наемники всу
Иностранные войска на Украине являются законными целями России – Путин

Иностранные войска на Украине являются законными целями для армии России – Путин

15:40 12.11.2026 (обновлено: 16:14 12.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Присутствие иностранных войск на территории Украины неприемлемо, поскольку является прямой угрозой национальной безопасности России. Боевики будут являться законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле.

"Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо, потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в Европе прекрасно знают позицию Москвы по этому вопросу.

"Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска. Что это значит? Мы уже об этом говорили, для нас это законная цель", - сказал президент.

Путин добавил, что в случае ввода войск на Украину после заключения мира, Россия будет считать это продолжением войны.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Москву для личной встречи с президентом России.
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Владимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы РоссииНовости СВОБезопасностьУкраинаИностранные наемники ВСУ
 
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