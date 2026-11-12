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Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе водитель автомобиля Honda сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:54
2026-11-12T20:54
2026-11-12T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель автомобиля Honda сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг в 19:15 на улице Вокзальная.Сейчас на месте работают правоохранители. Ведется проверка обстоятельств случившегося. В Госавтоинспекции призывают пешеходов носить световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только убедившись, что водители вас увидели и пропускают.Ранее в четверг на трассе Симферополь – Севастополь автомобиль "УАЗ" с прицепом сбил мужчину, который ремонтировал машину на краю проезжей части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе