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Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе водитель автомобиля Honda сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T20:54
2026-11-12T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель автомобиля Honda сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг в 19:15 на улице Вокзальная.Сейчас на месте работают правоохранители. Ведется проверка обстоятельств случившегося. В Госавтоинспекции призывают пешеходов носить световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только убедившись, что водители вас увидели и пропускают.Ранее в четверг на трассе Симферополь – Севастополь автомобиль "УАЗ" с прицепом сбил мужчину, который ремонтировал машину на краю проезжей части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе

20:54 12.11.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе
В Севастополе иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе
© Госавтоинспекция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель автомобиля Honda сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в четверг в 19:15 на улице Вокзальная.
"43-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на двух женщин 47 и 56 лет на регулируемом пешеходном переходе при выключенном светофоре. Потерпевшие получили травмы и доставлены в больницу. Водитель иномарки – без признаков опьянения", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают правоохранители. Ведется проверка обстоятельств случившегося.
В Госавтоинспекции призывают пешеходов носить световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только убедившись, что водители вас увидели и пропускают.
Ранее в четверг на трассе Симферополь – Севастополь автомобиль "УАЗ" с прицепом сбил мужчину, который ремонтировал машину на краю проезжей части.
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