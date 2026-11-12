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График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом
График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом - РИА Новости Крым, 12.11.2026
График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом
График подачи электричества, введенный в Севастополе утром в четверг, 12 ноября, больше не действует. Об этом заявили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T10:25
2026-11-12T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. График подачи электричества, введенный в Севастополе утром в четверг, 12 ноября, больше не действует. Об этом заявили на предприятии "Севастопольэнерго".В Севастополе с утра четверга действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Это вынужденная мера, которая была необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.Отмечается, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, что исключает предварительное информирование потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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График не действует: в Севастополе ухудшилась ситуация со светом

Поступающей в Севастополь электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам

10:25 12.11.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. График подачи электричества, введенный в Севастополе утром в четверг, 12 ноября, больше не действует. Об этом заявили на предприятии "Севастопольэнерго".
В Севастополе с утра четверга действовал режим временного ограничения электроснабжения "2 через 6 часов". Это вынужденная мера, которая была необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

"Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено", - говорится в сообщении предприятия в канале в МАКС.

Отмечается, что энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, что исключает предварительное информирование потребителей.
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