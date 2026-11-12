https://crimea.ria.ru/20261112/gotovili-terakty-i-diversii-v-gorodakh-rf-zaderzhany-chetvero-shpionov-kieva-1160990559.html
Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева
Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева
В Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и иностранец, которые работали на украинские спецслужбы и собирали информацию для подготовки диверсий и РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T10:09
2026-11-12T10:09
2026-11-12T10:09
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
задержание диверсантов и шпионов
теракт
донецкая народная республика (днр)
омск
республика адыгея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и иностранец, которые работали на украинские спецслужбы и собирали информацию для подготовки диверсий и терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленники по заданию украинских кураторов собирали сведения о российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. В частности, у задержанного в Донецке изъяли готовую к применению самодельную бомбу.Также злоумышленники распространяли в интернете призывы к совершению терактов.Украинские спецслужбы в обмен на сотрудничество обещали фигурантам крупное денежное вознаграждение и помощь с переездом на территорию Евросоюза.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, суды заключили всех под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском краеЖгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за терактыЖитель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, задержание диверсантов и шпионов, теракт, донецкая народная республика (днр), омск, республика адыгея
Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева
ФСБ задержала трех россиян и иностранца за подготовку диверсий и терактов в городах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и иностранец, которые работали на украинские спецслужбы и собирали информацию для подготовки диверсий и терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ в республике Адыгея, Донецкой Народной Республике и Омской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агентов украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий в городе Майкопе, городе Донецке и городе Омске задержаны трое граждан России и один иностранец", - говорится в сообщении.
Злоумышленники по заданию украинских кураторов собирали сведения о российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. В частности, у задержанного в Донецке изъяли готовую к применению самодельную бомбу.
Также злоумышленники распространяли в интернете призывы к совершению терактов.
Украинские спецслужбы в обмен на сотрудничество обещали фигурантам крупное денежное вознаграждение и помощь с переездом на территорию Евросоюза.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, суды заключили всех под стражу.
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