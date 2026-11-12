https://crimea.ria.ru/20261112/gotovili-terakty-i-diversii-v-gorodakh-rf-zaderzhany-chetvero-shpionov-kieva-1160990559.html

Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева

Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Готовили теракты и диверсии: в городах РФ задержаны четверо шпионов Киева

В Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и иностранец, которые работали на украинские спецслужбы и собирали информацию для подготовки диверсий и РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T10:09

2026-11-12T10:09

2026-11-12T10:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

задержание диверсантов и шпионов

теракт

донецкая народная республика (днр)

омск

республика адыгея

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и иностранец, которые работали на украинские спецслужбы и собирали информацию для подготовки диверсий и терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленники по заданию украинских кураторов собирали сведения о российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. В частности, у задержанного в Донецке изъяли готовую к применению самодельную бомбу.Также злоумышленники распространяли в интернете призывы к совершению терактов.Украинские спецслужбы в обмен на сотрудничество обещали фигурантам крупное денежное вознаграждение и помощь с переездом на территорию Евросоюза.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, суды заключили всех под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ готовил покушение на российского военного в Краснодарском краеЖгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за терактыЖитель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам

донецкая народная республика (днр)

омск

республика адыгея

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, задержание диверсантов и шпионов, теракт, донецкая народная республика (днр), омск, республика адыгея