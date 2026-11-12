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Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены

Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены

Феодосия и еще восемь населенных пунктов городского округа остались без света в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T11:25

2026-11-12T11:25

2026-11-12T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Феодосия и еще восемь населенных пунктов городского округа остались без света в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили в администрации города.В частности, в связи с аварией на сетях "Крымэнерго" ограничено электроснабжение в Коктебеле, Щебетовке, Краснокаменке, Наниково, Курортном, Орджоникидзе. Также аварийное отключение электроэнергии в Приморском и Береговом.В Феодосии без света остаются центр, районы Симферопольское шоссе, Белого Бассейна, Автовокзала и улица Карла Маркса.Ранее сообщалось, что до конца суток без водоснабжения останутся более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Будет организован подвоз воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбыРаботы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноябряЧасть Феодосии осталась без света из-за аварии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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