https://crimea.ria.ru/20261112/feodosiya-i-esche-8-naselennykh-punktov-na-vostoke-kryma-chastichno-obestocheny-1160993018.html
Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены
Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены
Феодосия и еще восемь населенных пунктов городского округа остались без света в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T11:25
2026-11-12T11:25
2026-11-12T11:25
феодосия
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_089a9ebe4c4bde24daffa89323e81524.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Феодосия и еще восемь населенных пунктов городского округа остались без света в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили в администрации города.В частности, в связи с аварией на сетях "Крымэнерго" ограничено электроснабжение в Коктебеле, Щебетовке, Краснокаменке, Наниково, Курортном, Орджоникидзе. Также аварийное отключение электроэнергии в Приморском и Береговом.В Феодосии без света остаются центр, районы Симферопольское шоссе, Белого Бассейна, Автовокзала и улица Карла Маркса.Ранее сообщалось, что до конца суток без водоснабжения останутся более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Будет организован подвоз воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 12 ноября военные проведут учебные стрельбыРаботы на сетях: где в Крыму отключили воду 12 ноябряЧасть Феодосии осталась без света из-за аварии
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_40ad0ea0c927cbf8c9c237b565d9492f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены
Феодосия и еще 8 населенных пунктов на востоке Крыма частично обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Феодосия и еще восемь населенных пунктов городского округа остались без света в четверг, 12 ноября. Об этом сообщили в администрации города.
В частности, в связи с аварией на сетях "Крымэнерго" ограничено электроснабжение в Коктебеле, Щебетовке, Краснокаменке, Наниково, Курортном, Орджоникидзе. Также аварийное отключение электроэнергии в Приморском и Береговом.
В Феодосии без света остаются центр, районы Симферопольское шоссе, Белого Бассейна, Автовокзала и улица Карла Маркса.
"Сроки восстановления неизвестны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что до конца суток без водоснабжения останутся
более 150 улиц Феодосии, а также село Солнечное. Возобновить подачу воды планируется только к концу дня 13 ноября. Будет организован подвоз воды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: