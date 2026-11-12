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Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов
Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов
Украинские боевики с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T09:42
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украинские боевики с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По словам дипломата, это одно из циничных и преднамеренных направлений террористической войны киевского режима.Ранее сообщалось, что в течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, из них 41 человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под КиевомЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей РоссииВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД
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министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, атаки всу, автобус, новости сво
Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов

Украинские боевики атаковали 379 пассажирских автобусов с начала года – Мирошник

09:42 12.11.2026
 
© Репортёр Руденко VФото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
Фото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
© Репортёр Руденко V
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украинские боевики с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Количество пострадавших мирных жителей от украинских ударов по пассажирским автобусам уже составило, как минимум, 585 человек, из которых 81 мирный житель погиб. Среди пострадавших насчитывается, как минимум, 37 детей, из которых 4 погибли", — написал он в своем канале МАКС.
По словам дипломата, это одно из циничных и преднамеренных направлений террористической войны киевского режима.
"Число подвергшихся атакам гражданских автобусов резко выросло после выделения режиму Зеленского европейского кредита в 90 млрд евро и целенаправленного направления части средств на закупку ударных дронов. Дроны-убийцы передаются в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения", — подчеркнул Мирошник.
Ранее сообщалось, что в течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, из них 41 человек погиб.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион МирошникАтаки ВСУАвтобусНовости СВО
 
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