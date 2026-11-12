https://crimea.ria.ru/20261112/drony-ubiytsy-vsu-s-nachala-goda-atakovali-379-passazhirskikh-avtobusov-1160988897.html

Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов

Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов

Украинские боевики с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T09:42

2026-11-12T09:42

2026-11-12T09:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

родион мирошник

атаки всу

автобус

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украинские боевики с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По словам дипломата, это одно из циничных и преднамеренных направлений террористической войны киевского режима.Ранее сообщалось, что в течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, из них 41 человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под КиевомЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей РоссииВСУ преднамеренно атакуют пассажирские автобусы - МИД

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, атаки всу, автобус, новости сво