Дроны-убийцы: ВСУ с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов
Украинские боевики атаковали 379 пассажирских автобусов с начала года – Мирошник
© Репортёр Руденко VФото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
© Репортёр Руденко V
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Украинские боевики с начала года атаковали 379 пассажирских автобусов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Количество пострадавших мирных жителей от украинских ударов по пассажирским автобусам уже составило, как минимум, 585 человек, из которых 81 мирный житель погиб. Среди пострадавших насчитывается, как минимум, 37 детей, из которых 4 погибли", — написал он в своем канале МАКС.
По словам дипломата, это одно из циничных и преднамеренных направлений террористической войны киевского режима.
"Число подвергшихся атакам гражданских автобусов резко выросло после выделения режиму Зеленского европейского кредита в 90 млрд евро и целенаправленного направления части средств на закупку ударных дронов. Дроны-убийцы передаются в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения", — подчеркнул Мирошник.
Ранее сообщалось, что в течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, из них 41 человек погиб.
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