https://crimea.ria.ru/20261112/dronovody-dnepra-razgromili-sily-vsu-na-orekhovskom-napravlenii-1160954643.html

Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении

Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении

Подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T07:09

2026-11-12T07:09

2026-11-12T07:09

запорожская область

новости сво

группировка войск "днепр"

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

беспилотные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Основное внимание дроноводов сосредоточено на выполнении задач по уничтожению техники на маршрутах движения, в ходе которых украинские боевики безуспешно пытаются провести ротацию подразделений, подвоз и доставку продовольствия и боеприпасов.Кроме того, подразделения беспилотных систем ВДВ продолжают работу по уничтожению ретрансляторов и передатчиков, используемых ВСУ для управления дронами и организации их перехвата. Их выявление и поражение снижает возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов.Кадры объективного контроля фиксируют успешное поражение.Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ивановские десантники группировки "Днепр" ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно ликвидировали вражеский укрепрайон в лесополосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направленииАртиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУСоединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, группировка войск "днепр", министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотные войска, видео