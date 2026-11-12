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Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении
Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении
Подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T07:09
2026-11-12T07:09
запорожская область
новости сво
группировка войск "днепр"
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
беспилотные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Основное внимание дроноводов сосредоточено на выполнении задач по уничтожению техники на маршрутах движения, в ходе которых украинские боевики безуспешно пытаются провести ротацию подразделений, подвоз и доставку продовольствия и боеприпасов.Кроме того, подразделения беспилотных систем ВДВ продолжают работу по уничтожению ретрансляторов и передатчиков, используемых ВСУ для управления дронами и организации их перехвата. Их выявление и поражение снижает возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов.Кадры объективного контроля фиксируют успешное поражение.Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ивановские десантники группировки "Днепр" ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно ликвидировали вражеский укрепрайон в лесополосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направленииАртиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУСоединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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запорожская область, новости сво, группировка войск "днепр", министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотные войска, видео
Дроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении

Дроноводы группировки "Днепр" громят вражескую технику в Запорожской области

07:09 12.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения ударных беспилотных систем гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ведут ежедневную боевую работу по уничтожению техники и наземных робототехнических комплексов ВСУ в Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве.
Основное внимание дроноводов сосредоточено на выполнении задач по уничтожению техники на маршрутах движения, в ходе которых украинские боевики безуспешно пытаются провести ротацию подразделений, подвоз и доставку продовольствия и боеприпасов.
Кроме того, подразделения беспилотных систем ВДВ продолжают работу по уничтожению ретрансляторов и передатчиков, используемых ВСУ для управления дронами и организации их перехвата. Их выявление и поражение снижает возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов.
Кадры объективного контроля фиксируют успешное поражение.
"В результате ударов уничтожаются наземные робототехнические комплексы и сопровождавшая их бронетехника и автомобильный транспорт, что напрямую осложняет снабжение ВСУ на переднем крае. Российские подразделения последовательно расширяют контроль над узлами дорог и логистическими маршрутами ВСУ", - пояснили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ивановские десантники группировки "Днепр" ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно ликвидировали вражеский укрепрайон в лесополосе.
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Запорожская областьНовости СВОГруппировка войск "Днепр"Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииБеспилотные войска
 
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