https://crimea.ria.ru/20261112/chego-ne-dolzhny-delat-svyaschenniki-blogery---otvet-rpts-1161010831.html

Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ

Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ

Священники-блогеры должны вести к Богу, а не только развлекать публику, рассказал первый зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с... РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T22:10

2026-11-12T22:10

2026-11-12T22:10

рпц (русская православная церковь)

блогеры

православие

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Священники-блогеры должны вести к Богу, а не только развлекать публику, рассказал первый зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Вместе с тем он отметил, что священники, которые ведут работу в блогосфере, находятся все время на грани."И они это понимают, и мы это понимаем. То есть они не должны превращаться из тех, кто ведет человека к Богу, в тех, кто развлекает людей, которые хотят что-то такое посмотреть, (посмотреть – ред.) на человека в рясе. Такая угроза всегда есть, но с Божьей помощью, я думаю, большинство священников либо в процессе ее нейтрализации, либо уже ее преодолели", - заключил представитель РПЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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рпц (русская православная церковь), блогеры, православие, общество