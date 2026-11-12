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Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
Священники-блогеры должны вести к Богу, а не только развлекать публику, рассказал первый зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с... РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T22:10
2026-11-12T22:10
2026-11-12T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Священники-блогеры должны вести к Богу, а не только развлекать публику, рассказал первый зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Вместе с тем он отметил, что священники, которые ведут работу в блогосфере, находятся все время на грани."И они это понимают, и мы это понимаем. То есть они не должны превращаться из тех, кто ведет человека к Богу, в тех, кто развлекает людей, которые хотят что-то такое посмотреть, (посмотреть – ред.) на человека в рясе. Такая угроза всегда есть, но с Божьей помощью, я думаю, большинство священников либо в процессе ее нейтрализации, либо уже ее преодолели", - заключил представитель РПЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рпц (русская православная церковь), блогеры, православие, общество
Чего не должны делать священники-блогеры - ответ РПЦ
В РПЦ рассказали, чего не должны делать священники-блогеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Священники-блогеры должны вести к Богу, а не только развлекать публику, рассказал первый зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Для нас неважно - вертикально, горизонтально, "перпендикулярно" (человек снимает видео – ред.), главное - чтобы до сердца доходило. Поэтому мы за любые форматы, которые ведут человека к Богу", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции "О вере — с молодежью: диалог церкви и нового поколения", которая прошла в четверг в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Вместе с тем он отметил, что священники, которые ведут работу в блогосфере, находятся все время на грани.
"И они это понимают, и мы это понимаем. То есть они не должны превращаться из тех, кто ведет человека к Богу, в тех, кто развлекает людей, которые хотят что-то такое посмотреть, (посмотреть – ред.) на человека в рясе. Такая угроза всегда есть, но с Божьей помощью, я думаю, большинство священников либо в процессе ее нейтрализации, либо уже ее преодолели", - заключил представитель РПЦ.
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