https://crimea.ria.ru/20261112/benzin-po-100-rubley-gde-zapravitsya-v-krymu-12-noyabrya-1160986263.html

Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября

Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября

В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T07:50

2026-11-12T07:50

2026-11-12T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.По данным министерства, с 08:00 можно будет купить бензин марки АИ-92 на автозаправках сети "Атан". С 14:00 – бензин марки АИ-95 на АЗС ТЭС вдоль трассы "Таврида" (в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах).С 15:00 начнется реализация бензина АИ-95 по социальной цене на АЗС ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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