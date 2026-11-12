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Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября
Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября
В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T07:50
2026-11-12T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.По данным министерства, с 08:00 можно будет купить бензин марки АИ-92 на автозаправках сети "Атан". С 14:00 – бензин марки АИ-95 на АЗС ТЭС вдоль трассы "Таврида" (в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах).С 15:00 начнется реализация бензина АИ-95 по социальной цене на АЗС ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
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новости крыма, крым, топливо в крыму, транспорт, минтопэнерго крыма
Бензин по 100 рублей: где заправиться в Крыму 12 ноября

Где заправить машину в Крыму 12 ноября

07:50 12.11.2026 (обновлено: 07:51 12.11.2026)
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 12 ноября, в Крыму по социальным ценам можно будет купить бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.

"Перед выездом проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – напомнили в ведомстве.

По данным министерства, с 08:00 можно будет купить бензин марки АИ-92 на автозаправках сети "Атан". С 14:00 – бензин марки АИ-95 на АЗС ТЭС вдоль трассы "Таврида" (в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах).
С 15:00 начнется реализация бензина АИ-95 по социальной цене на АЗС ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.
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