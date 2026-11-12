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Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили - РИА Новости Крым, 12.11.2026
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Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили
Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили - РИА Новости Крым, 12.11.2026
Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили
Правительство России расширило меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате украинских атак на инфраструктуру маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об РИА Новости Крым, 12.11.2026
2026-11-12T10:19
2026-11-12T10:19
маркетплейс
атаки всу
минфин россии
новости
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России расширило меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате украинских атак на инфраструктуру маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом сообщили в Минфине РФ.В министерстве уточнили, что для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – Wildberries и Ozon, - при принятии решения об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб.Также сокращен срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика. Теперь их нужно будет направлять не позднее 5-го числа каждого месяца вместо установленного ранее 10-го числа.Поддержку могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Если пострадавший предприниматель или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется.Об атаках на маркетплейсыБеспилотники ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля, среди сотрудников складов есть погибшие и раненые. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце июля поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические комплексы компании.С августа 2026 года атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы Ozon в Краснодаре, Адыгейске (Адыгея), Невинномысске (Ставропольский край), Чапаевске (Самарская область), Оренбурге, Махачкале (Дагестан), Саратове, Уфе, Таганроге, Омске.Сообщалось, что убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахованы.Президент России Владимир Путин в середине октября поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали склад Ozon в АдыгееИзменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателейМаркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут
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4.7
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маркетплейс, атаки всу, минфин россии, новости, компенсация ущерба
Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили

В РФ расширили меры поддержки для пострадавших от атак на маркетплейсы предпринимателей

10:19 12.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России расширило меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате украинских атак на инфраструктуру маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом сообщили в Минфине РФ.
"Новым постановлением предусмотрено, что поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – Wildberries и Ozon, - при принятии решения об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб.
Также сокращен срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика. Теперь их нужно будет направлять не позднее 5-го числа каждого месяца вместо установленного ранее 10-го числа.
Поддержку могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Если пострадавший предприниматель или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется.

Об атаках на маркетплейсы

Беспилотники ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля, среди сотрудников складов есть погибшие и раненые. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце июля поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические комплексы компании.
С августа 2026 года атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы Ozon в Краснодаре, Адыгейске (Адыгея), Невинномысске (Ставропольский край), Чапаевске (Самарская область), Оренбурге, Махачкале (Дагестан), Саратове, Уфе, Таганроге, Омске.
Сообщалось, что убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахованы.
Президент России Владимир Путин в середине октября поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.
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МаркетплейсАтаки ВСУМинфин РоссииНовостиКомпенсация ущерба
 
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