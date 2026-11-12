https://crimea.ria.ru/20261112/ataki-na-marketpleysy-podderzhku-dlya-postradavshego-biznesa-rasshirili-1160989648.html

Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили

Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили - РИА Новости Крым, 12.11.2026

Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширили

Правительство России расширило меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате украинских атак на инфраструктуру маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об РИА Новости Крым, 12.11.2026

2026-11-12T10:19

2026-11-12T10:19

2026-11-12T10:19

маркетплейс

атаки всу

минфин россии

новости

компенсация ущерба

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0c/1160989533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ac5f2d528a41d4dc77ae031b74e37f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России расширило меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате украинских атак на инфраструктуру маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом сообщили в Минфине РФ.В министерстве уточнили, что для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках – Wildberries и Ozon, - при принятии решения об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб.Также сокращен срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и в территориальные органы страховщика. Теперь их нужно будет направлять не позднее 5-го числа каждого месяца вместо установленного ранее 10-го числа.Поддержку могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Если пострадавший предприниматель или организация зарегистрированы с 1 декабря 2025 года, то сравнение ущерба с размером выручки не требуется.Об атаках на маркетплейсыБеспилотники ВСУ атакуют логистические центры Wildberries в разных регионах России с середины июля, среди сотрудников складов есть погибшие и раненые. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце июля поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические комплексы компании.С августа 2026 года атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы Ozon в Краснодаре, Адыгейске (Адыгея), Невинномысске (Ставропольский край), Чапаевске (Самарская область), Оренбурге, Махачкале (Дагестан), Саратове, Уфе, Таганроге, Омске.Сообщалось, что убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахованы.Президент России Владимир Путин в середине октября поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали склад Ozon в АдыгееИзменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателейМаркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркетплейс, атаки всу, минфин россии, новости, компенсация ущерба